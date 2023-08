Diretta/ AZ Alkmaar Bologna (risultato finale 1-0) streaming video tv: la decide Pocku (5 agosto 2023)

DIRETTA AZ ALKMAAR BOLOGNA (RISULTATO 1-0): LA DECIDE POCKU

Inizia la ripresa tra l’AZ Alkmaar e il Bologna. Pocku! La sbloccano gli olandesi! Azione personale ed ingresso in area, il tiro non lascia scampo a Skorupski. Ottima occasione per De Silvestri che di testa sfiora il pari. Zirkzee supera in slalom la difesa dell’AZ Alkmaar, al momento del tiro conclude male. Lykogiannis sfiora il pari su punizione. Van Bommell calcia a botta sicura, bellissima la parata di Skorupski. Bella iniziativa di Raimondo, respinge il portiere avversario. Karson prima si libera di Bonifazi con un pallonetto e poi calcia, ancora Skorupski grande protagonista. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

SPRECA VAN BREDERODE

Inizia l’amichevole tra l’AZ Alkmaar e il Bologna. Questo l’undici del Bologna: Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Beukema, Corazza; Ferguson, Schouten, Domiguez; Pyyhtia, Zirkzee, Raimondo. Ci prova Pavlidis, ottima la risposta di Skorupski. Il Bologna risponde con Dominguez, bravo l’estremo difensore degli olandesi. Bel tiro di Lahdo che trova la respinta di Skorupski, Van Brederode, a porta praticamente vuota, la mette incredibilmente fuori. La prima frazione di gioco termina a reti bianche. (agg. Umberto Tessier)

AZ ALKMAAR BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di AZ Alkmaar Bologna non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club rossoblu, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo test internazionale sostenuto dagli uomini di Thiago Motta.

AMICHEVOLE EQUILIBRATA!

AZ Alkmaar Bologna, in diretta dall’AFAS Stadion di Alkmaar, si giocherà alle ore 17.00 di sabato 5 agosto 2023. Il Bologna, guidato dal tecnico Thiago Motta, si prepara ad affrontare un nuovo test amichevole dopo la vittoria contro l’Utrecht dello scorso mercoledì (2-1). La squadra rossoblù avrà come avversario un’altra formazione olandese, l’AZ Alkmaar.

La fase pre-stagionale del Bologna è stata particolarmente positiva finora, con la squadra che ha dimostrato un ottimo rendimento in campo e non ha ancora subito sconfitte. L’AZ Alkmaar è una squadra olandese di grande valore, che nella scorsa stagione ha impressionato in Europa raggiungendo le semifinali della Conference League, sfidando squadre di alto livello come il West Ham. Il match contro l’AZ rappresenta quindi una sfida importante per il Bologna, che avrà la possibilità di confrontarsi con una formazione di qualità e misurarsi con giocatori di livello internazionale.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta AZ Alkmaar Bologna, match che andrà in scena all’AFAS Stadion di Alkmaar. Per l’AZ Alkmaar, Pascal Jansen schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ryan; Bazoer, Chatzidiakos, De Wit, Sugawara; Mijnans, Clasie, De Wit; Karlsson, Pavlidis, Poku. Risponderà il Bologna allenato da Thiago Motta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Lucumi, Corazza; Schouten, Dominguez; Mazia, Ferguson, Barrow; Arnautovic.

AZ ALKMAAR BOLOGNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta AZ Alkmaar Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole. La vittoria dell’AZ Alkmaar con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.

