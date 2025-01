DIRETTA AZ ALKMAAR ROMA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Stiamo finalmente per vivere la diretta Az Alkmaar Roma: conosciamo il rendimento dei giallorossi in Serie A e sappiamo dunque che i punti sono 27 in 21 giornate, la squadra olandese invece ne ha raccolti 34 in 19 gare di Eredivisie e occupa il quinto posto in classifica in compagnia del Twente. È anche e soprattutto un periodo positivo per l’Az Alkmaar, che ha saputo superare di slancio una grave crisi verificatasi tra fine settembre e metà novembre: qui abbiamo avuto cinque sconfitte e un pareggio in sei gare, a dire il vero la classifica non è mai davvero peggiorata ma il rischio di sprofondare c’era davvero. Da quel momento invece i biancorossi non hanno più perso: subito cinque vittorie in serie, poi due pareggi ma arrivati in trasferta contro il Psv Eindhoven capolista e l’Utrecht terzo, e nella striscia di successi c’è anche stato il 2-1 all’Ajax qui all’AFAS Stadion.

Squadra rinata cui Claudio Ranieri dovrà prestare attenzione: ora mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, la diretta Az Alkmaar Roma ci fa compagnia con le formazioni ufficiali! AZ ALKMAAR (4-3-3): Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; P. Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Poku, Meerdink, Lahdo. Allenatore: Maarten Martens ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka, Angeliño; Manu Kone, Paredes, Pisilli; Dybala, Dovbyk, Saelemaekers. Allenatore: Claudio Ranieri (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA AZ ALKMAAR ROMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se vuoi vedere la diretta AZ Alkmaar Roma dovrai necessariamente essere abbonato a Now o a Sky. Potrai quindi vedere questa partita in streaming su Now Tv oppure su Sky Go da pc, tablet e telefono mentre in televisione il canale su cui sintonizzarsi sarà Sky Sport 252.

AZ ALKMAAR ROMA, SQUADRE DISTANTI UN SOLO PUNTO

Si preannuncia parecchio combattuta la diretta AZ Alkmaar Roma di giovedì 23 gennaio 2025 delle ore 18.45. Presso l’AFAS Stadion di Alkmaar i giallorossi del tecnico Claudio Ranieri andranno a caccia di un successo contro una formazione che li segue in classifica a distanza di un solo punto. La Roma, in quattordicesima posizione, ha infatti raggiunto quota nove mentre gli olandesi, al diciannovesimo posto, hanno sin qui racimolato otto punti dopo aver disputato le prime sei giornate del torneo continentale.

I capitolini dovranno quindi stare attenti alla voglia che i biancorossi potranno esprimere in campo nel tentare di scavalcarli nella graduatoria generale ricordando che entrambi i club sarebbero per ora qualificate per accedere ai sedicesimi di finale di Europa League. Reduce dal successo sul Genoa per 3 a 1 in campionato, la Roma aveva vinto anche contro lo Sporting Braga nell’ultimo turno europeo segnando sempre tre reti e senza subirne in quella circostanza. L’AZ non è stato invece capace di andare oltre il pareggio per 1 a 1 sia contro il Ludogorets che in precedenza contro il Galatasaray.

AZ ALKMAAR ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci si deve aspettare un 4-3-3 con Owusu-Oduro tra i pali protetto da Moller Wolfe, Penetra, Goes e Maikuma davanti a lui, Clasie, Mijnans e Koopmeiners nel mezzo, Lahdo, Poku e Parrott in attacco per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta AZ Alkmaar Roma di Europa League, rinunciando agli indisponibili Westerveld, Belic, Schouten e Van Bommel. Anche mister Ranieri dovrà fare a meno di alcuni uomini come Pellegrini ed ovviamente Dahl per il suo 3-4-2-1 con Svilar in porta, Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers in difesa, Koné-Paredes in mediana, Angelino, Dybala, El Shaarawy sulla trequarti e Dovbyk unica punta.

DIRETTA AZ ALKMAAR ROMA, LE QUOTE

I bookmakers appaiono abbastanza dubbiosi sul pronostico della diretta AZ Alkmaar Roma a giudicare dalle quote proposte. Le agenzie di scommesse come Snai vedono in ogni caso i giallorossi come vincitori più probabili pagando il 2 a 2.20. La formazione olandese ha invece meno chances di aggiudicarsi il successo con l’1 quotato a 3.00 ed il pareggio risulta per ora ancor meno possibile se si pensa che l’x è invece offerto a 3.45.