Diretta Barcellona Athletic Bilbao/ Streaming video tv: Supercoppa di Spagna

DIRETTA BARCELLONA ATHLETIC BILBAO: SFIDA SPECIALE!

Barcellona Athletic Bilbao, in diretta dallo stadio de la Cartuja di Siviglia alle ore 21.00 di questa sera, domenica 17 gennaio 2021, è la finale della Supercoppa di Spagna 2020, condizionata sotto molti punti di vista dal Covid. Prima di tutto però l’aspetto sportivo: si giunge alla diretta di Barcellona Athletic Bilbao perché nelle due semifinali disputate nei giorni scorsi i catalani si sono imposti ai calci di rigore sulla Real Sociedad, mentre i baschi hanno compiuto l’impresa eliminando il Real Madrid, una soddisfazione che per l’Athletic Bilbao ha sempre sapore speciale, da dedicare ad Aitor Gandiaga. Si diceva però delle difficoltà dovute al Covid: si può notare ad esempio che questa Supercoppa di Spagna avrebbe dovuto disputarsi in Arabia Saudita e invece si resta in patria, ma soprattutto non è ancora stata giocata la finale della Coppa del Re 2020, di conseguenza hanno partecipato le due finaliste – Athletic Bilbao e Real Sociedad – oltre alle prime due classificate della scorsa edizione della Liga, cioè Real Madrid e Barcellona. Con i verdetti delle due semifinali, si è giunti così a designare Barcellona Athletic Bilbao come la finale che assegnerà la Supercoppa di Spagna.

DIRETTA BARCELLONA ATHLETIC BILBAO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA DI SPAGNA

Salvo variazioni di palinsesto, dobbiamo segnalare che la diretta tv di Barcellona Athletic Bilbao non sarà disponibile in Italia e non possiamo nemmeno indicare una diretta streaming video. Di conseguenza, per gli appassionati del calcio iberico saranno punti di riferimento fondamentali i siti Internet e i profili social ufficiali di Barcellona e Athletic Bilbao.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ATHLETIC BILBAO

Scopriamo adesso le probabili formazioni di Barcellona Athletic Bilbao. Per i catalani tiene banco il dubbio Messi, tormentato non solo dai dubbi sul futuro, schieriamo comunque il Barcellona con un 4-3-3 in cui però ipotizziamo in attacco Dembélé, Griezmann e Braithwaite. A centrocampo invece i tre titolari potrebbero essere di nuovo De Jong, Busquets e Pedri, con Pjanic prima alternativa, infine c’è qualche ballottaggio ancora aperto pure in difesa, dove comunque si può ipotizzare la linea formata da Mingueza, Araujo, Lenglet e Jordi Alba davanti al portiere Ter Stegen. Per l’Athletic Bilbao, intoccabile naturalmente la formazione che ha già battuto il Real Madrid: modulo 4-4-2 con Simon in porta e davanti a lui i difensori Capa, Nunez, Martinez e Balenziaga; in mediana la coppia formata da Dani Garcia e Vencedor, con Muniain esterno destro e De Marcos a sinistra, infine Raul Garcia e Williams per comporre l’attacco del Bilbao.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Barcellona Athletic Bilbao secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I catalani sono sulla carta nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,70 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio in caso di segno 2 per una vittoria dell’Athletic Bilbao.



© RIPRODUZIONE RISERVATA