Diretta Barcellona Atletico Madrid/ Streaming video DAZN: big match al Camp Nou

Barcellona Atletico Madrid, in diretta dal Camp Nou, ci attende alle ore 22.00 di questa sera, martedì 30 giugno 2020, per la trentatreesima giornata della Liga spagnola. Catalani in ansia dopo l’ultimo pareggio in casa del Celta Vigo, 2-2: un risultato che ha rimesso in discussione a un titolo nazionale che prima del lockdown sembrava saldamenti in mano a Messi e compagni, che pure sapevano di doversi guardare le spalle dal Real Madrid. Dopo il lockdown sono arrivati due pareggi nelle ultime tre partite disputate e dunque la squadra di Setien non può perdere altri punti. Ma l’avversario di turno non è di certo dei più comodi, l’Atletico Madrid di Simeone dopo l’ultimo 2-1 inflitto in casa all’Alaves ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato, blindando il terzo posto e la qualificazione in Champions League, indispensabile per i piani dei Colchoneros. Anche se un eventuale risultato positivo al Camp Nou spianerebbe la strada agli odiati rivali del Real Madrid.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Atletico Madrid non sarà disponibile: la Liga spagnola è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ATLETICO MADRID

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Barcellona Atletico Madrid. Il Barcellona allenato da mister Quique Setien sarà schierato con un 4-3-3 e questo undici titolare: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann. Risponderà l’Atletico Madrid allenato da Diego Pablo Simeone che dovrebbe scegliere un 4-4-2 come modulo di partenza: Oblak; Arias, Gimenez, Felipe, Lodi; Joao Felix, Thomas, Herrera, Saul; Llorente, Diego Costa.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Barcellona Atletico Madrid. Pronostico favorevole alla formazione di casa, il segno 1 è quotato a 1.85, mentre poi si sale a quota 3.55 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna dell’Atletico Madrid (segno 2) varrebbe 4.35 volte la posta in palio. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 offerto a 1.85 e l’under 2.5 proposto a 2.05.



