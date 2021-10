Diretta Barcellona Real Madrid/ Streaming video tv: riecco il Clasico (Liga)

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID: CLASICO SOTTO TONO…

Barcellona Real Madrid, in diretta dallo stadio Camp Nou della città catalana alle ore 16.15 di oggi pomeriggio, domenica 24 ottobre 2021, sarà naturalmente il match-clou di questa giornata della Liga spagnola. Il Clasico è sempre affascinante, anche se forse a questo giro la diretta di Barcellona Real Madrid sarà un po’ in tono minore: innanzitutto, sarà la prima volta senza Leo Messi, poi bisogna osservare che in questo momento nella classifica della Liga c’è una grande ammucchiata, nella quale Barcellona e Real Madrid non emergono in maniera particolare.

Insomma, restano naturalmente due ottime squadre oltre che una storica rivalità che va ben oltre il calcio, però queste non sono le migliori versioni di Barcellona e Real Madrid. Questo vale soprattutto per i catalani, che addirittura in Champions League hanno raccolto i primi punti stagionali solo mercoledì in casa contro la Dinamo Kiev, ma anche il Real ha avuto qualche alto e basso di troppo (vedi la sconfitta casalinga contro lo Sheriff) prima dello 0-5 in Ucraina con cui ha travolto lo Shakhtar Donetsk, bagliori del Real Madrid che fu, nemmeno troppi anni fa.

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Real Madrid sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che trasmette il campionato spagnolo in esclusiva per l’Italia. La partita al Camp Nou sarà di conseguenza visibile solo in questa modalità.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA REAL MADRID

Scopriamo naturalmente anche quali potrebbero essere le probabili formazioni di Barcellona Real Madrid. Per i padroni di casa del Barcellona potremmo vedere un modulo 4-3-3 con Ter Stegen in porta; la difesa a quattro potrebbe essere formata da Mingueza, Piqué, Lenglet e Dest; in mediana ci aspettiamo Gonzalez, Busquets e de Jong, mentre Coutinho e Ansu Fati potrebbero agire in appoggio a Depay nell’attacco di Ronald Koeman. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti (alle prese con tante assenze) potrebbe invece proporci il 4-3-3 con Vazquez, Militao, Alaba e Mendy nella difesa a quattro davanti a Courtois; a centrocampo il terzetto più classico con Modric, Casemiro e Kroos; infine il tridente con Rodrigo e Vinicius Junior ai fianchi di Benzema.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Barcellona Real Madrid in base alle quote di Snai circa il Clasico. Gli ospiti sembrano leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a 2,65 sul segno 1 in caso di vittoria del Barcellona e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.



