Video/ Barcellona Dinamo Kiev (1-0) gol e highlights: Piqué regala la prima vittoria

VIDEO BARCELLONA DINAMO KIEV 1-0: PRIMO TEMPO

Finisce con il risultato di 1-0 Barcellona Dinamo Kiev. I blaugrana conquistano la prima vittoria stagionale in Champions League e tornano in corsa per il secondo posto del girone E. Un successo sporco, di misura per il Barcellona, con una gara dominata in lungo e in largo, ma ricca di errori come dimostra il video degli highlights. La formazione di Koeman va quindi a 3 punti in classifica, mentre la Dinamo Kiev perde la seconda gara consecutiva e diventa fanalino di coda con una lunghezza. Andiamo a rivivere le emozioni che ha regalato il match.

I primi minuti del primo si aprono con la forte partenza dei blaugrana. 2 minuti e Dest sfiora il gol del vantaggio, colpendo male di testa il bel cross di Jordi Alba. Poco dopo Luuk de Jong ha una doppia opportunità. La prima al 21′, con un bel tiro diretto all’incrocio dei pali che trova però l’ottima risposta di Bushchan. La seconda al 35′ con un tiro murato ancora dall’ottimo portiere della formazione ucraina. Il gol sembra vicino e arriva al 36′ minuto. Jordi Alba pennella un cross morbido per Piqué, lasciato tutto solo dalla difesa avversaria. Il difensore spagnolo si coordina perfettamente e batte Bushchan con un preciso destro al volo, è 1-0 alla fine del primo tempo.

VIDEO BARCELLONA DINAMO KIEV 1-0: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo segue il copione del primo, con il Barcellona a fare la partita e a creare diverse occasioni da rete. La prima arriva subito con Ansu Fati. L’esterno spagnolo, entrato ad inizio ripresa, si divora il gol del raddoppio palleggiando spalle alla porta e sbagliando clamorosamente la mira da ottima posizione, è il 53′. Sarà questa l’occasione migliore della ripresa. Il Barcellona continua a spingere ma fatica a trovare il gol che andrebbe chiudere l’incontro. Gli uomini di Koeman cercano di amministrare il risultato di vantaggio.

La Dinamo Kiev prova quindi a prendere coraggio e al 70′ si rende pericolosa per la prima volta dalle parti di ter Stegen. Tsygankov risolve una mischia calciando verso la porta, trova però Piqué a murarlo. E’ l’unica occasione creata dalla formazione di Lucescu e l’ultima della partita. Il match si conclude con una importante vittoria del Barcellona che batte la Dinamo Kiev di misura. Il risultato finale è di 1-0, decisivo il gol di Piqué nel primo tempo. Nella prossima giornata di Champions League, le due squadre torneranno ad affrontarsi, ma a campi invertiti.

VIDEO BARCELLONA DINAMO KIEV 1-0: IL TABELLINO

RETI: 36′ Piqué (B).

BARCELONA: ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Mingueza (dal 1′ st Coutinho), Busquets, Frenkie de Jong, Gavi (dal 24′ st Sergi Roberto), Depay (dal 30′ st Agüero), Luuk de Jong (dal 1′ st Ansu Fati). A disp. Neto, Iñaki Peña, Samuel Umtiti, Alejandro Balde, Riqui Puig, Nico, Yusuf Demir. All. Ronald Koeman.

DINAMO KIEV: Bushchan; Mykolenko, Zabarnyi, Syrota, Kędziora (dal 33′ st Tymchyk), Sydorchuk, Shaparenko, Carlos de Pena (dal 16′ st Garmash), Tsygankov (dal 40′ st Karavayev), Buyalskyi (dal 40′ st Ramírez), Supryaga (dal 16′ st Vitinho). A disp. Boyko, Shabanov, Verbič, Shepelyev, Lyednyev, Andriyevskyi, Shkurin. All. Mircea Lucescu.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BARCELLONA DINAMO KIEV (da sky)



© RIPRODUZIONE RISERVATA