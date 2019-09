Diretta Barcellona Valencia/ Streaming video tv: blaugrana per il riscatto (Liga)

Barcellona Valencia, in diretta dal Camp Nou, si gioca alle ore 21:00 di sabato 14 settembre e rientra nel programma della quarta giornata della Liga 2019-2020: è davvero strano, anche se siamo solo all’inizio del campionato, vedere i blaugrana a metà classifica. Frutto questo di un inizio balbettante nelle partite in trasferta, con sconfitta all’esordio al San Mamès e deludente pareggio contro l’Osasuna, una squadra solitamente sepolta sotto valanghe di gol. Sicuramente gli infortuni stanno facendo sentire il loro tributo: difficile capire dove questa squadra possa andare soprattutto senza Leo Messi, nel frattempo è da prendere con le pinze la sfida contro un avversario storico come il Valencia che, dopo aver centrato un punto nelle prime due giornate, ha finalmente vinto e così ha appaiato i catalani a quota 4 punti. Aspettiamo allora la diretta di Barcellona Valencia, ma nel frattempo possiamo valutare in che modo le due squadre potrebbero essere messe in campo dai loro allenatori nella lettura approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Valencia non sarà disponibile sui canali tradizionali della vostra televisione, perchè ancora una volta la Liga spagnola è esclusiva della piattaforma DAZN: gli abbonati al servizio potranno dunque seguire questa partita con il sistema della diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, volendo sfruttare la televisione, installare l’applicazione direttamente su una smart tv che si possa connettere a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA VALENCIA

Buone notizie per Ernesto Valverde, che per Barcellona Valencia può ritrovare i due bomber: sia Messi che Suarez però potrebbero comunque partire dalla panchina, in questo caso sarebbe ancora Carles Pérez a iniziare come esterno destro con Griezmann da prima punta, nel tridente offensivo possibile l’avanzamento di Arturo Vidal oppure la titolarità del giovanissimo Ansu Fati, a segno anche a Pamplona. Frenkie De Jong sarà il playmaker di centrocampo partendo al fianco di Sergio Busquets, sull’altra mezzala giocherà uno tra Rakitic e Arthur Melo mentre Sergi Roberto pare destinato al ruolo di terzino destro, con Jordi Alba dall’altra parte e la coppia Piqué-Lenglet a protezione di ter Stegen. Nel 4-4-2 di Marcelino Cillessen, ex della partita come Neto (che però sarà in panchina dall’altra parte) sarà protetto da Garay e Diakhaby, Wass e Gayà saranno i due terzini mentre in mediana avremo capitan Dani Parejo (matchwinner contro il Mallorca) affiancato da Coquelin. I due esterni alti dovrebbero dunque essere Ferran Torres e Gonçalo Guedes; Rodrigo e Gameiro formeranno invece il tandem offensivo, attenzione al primo che ha segnato due gol nell’ultima partita della Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Barcellona Valencia avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra catalana è quella favorita con un valore di 1,42 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, mentre il successo esterno garantirebbe un corrispettivo di 7,00 volte la posta per chi avesse investito sul segno 2. L’eventualità del pareggio è regolata dal segno X, e in questo caso andreste a guadagnare un valore di 4,75 volte la puntata.



