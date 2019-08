Diretta Osasuna Barcellona/ Streaming video DAZN: Suarez e Dembélé ancora ko (Liga)

Osasuna Barcellona si gioca alle ore 17:00 di sabato 31 agosto: terza giornata della Liga 2019-2020 e altra occasione per i blaugrana di lasciarsi alle spalle la sconfitta di Bilbao con cui è stato aperto il campionato. Impegnato nella difesa del titolo, il Barcellona è partito con qualche dubbio nella sua rosa: certo l’acquisto di Griezmann è stato importantissimo ma per contro ci sono alcuni elementi che sembrano non essere parte centrale del progetto, e dunque bisognerà vedere cosa succederà a stagione inoltrata. Nel frattempo il riscatto dopo il San Mamès è stato rappresentato dal 5-2 con cui è stato spazzato via il Betis, con doppietta del Petit Diable; l’Osasuna ha invece aperto la sua Liga andando a vincere sul campo del Leganes, poi si è fermato in casa contro l’Eibar ma per il momento si trova nella parte alta della classifica, anche se ragionevolmente l’obiettivo rimane la salvezza. Vediamo adesso, mentre aspettiamo la diretta di Osasuna Barcellona, in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

Per Osasuna Barcellona, Jagoba Arrasate dovrebbe confermare il 4-4-2 della scorsa settimana: a protezione del portiere Rubén Martinez giocheranno dunque Aridane Martinez e David Garcia, mentre sulle corsie laterali dovrebbero esserci le catene formate da Nacho Vidal e capitan Roberto Torres (destra) e da Estupinan e Ibanez sull’altro versante. A centrocampo agisce la coppia formata da Brasanac e Moncayola; davanti ci sono tante opzioni, molto dipenderà dalle condizioni di Adrian Lopez che nel caso sarà sicuramente titolare, al fianco di uno tra Avila e l’ex Marc Cardona. Il Barcellona sarà ancora senza Luis Suarez e Ousmane Dembélé ma potrebbe recuperare Messi almeno per la panchina; in campo vanno verso la conferma Rafinha e il giovane Carles Perez per accompagnare Griezmann che agirà da prima punta. In mediana i punti fermi sono Sergio Busquets e Frenkie De Jong; l’altra mezzala sarà uno tra Rakitic e Sergi Roberto ma con Vidal che potrebbe essere titolare; Jordi Alba ancora favorito su Junior Firpo a sinistra per la difesa, Nélson Semedo insidiato dallo stesso Sergi Roberto a destra e coppia centrale formata da Piqué e Lenglet, con ter Stegen a difendere la porta.

Ovviamente i blaugrana sono largamente favoriti in Osasuna Barcellona, anche andando a leggere le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 per la loro vittoria vi farebbe guadagnare appena 1,28 volte la somma messa sul piatto, mentre con il successo interno dei navarri andreste a mettere in tasca 11,00 volte l’ammontare della puntata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote 5,25 volte la cifra che avrete deciso di giocare con questo bookmaker.



