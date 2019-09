Diretta Barcellona Villarreal/ Streaming video DAZN: blaugrana in difficoltà (Liga)

Barcellona Villarreal, in diretta dallo stadio Camp Nou della città catalana, si gioca questa sera, martedì 24 settembre 2019, alle ore 21.00. Siamo alla sesta giornata della Liga spagnola 2019-2020 che, proprio come la nostra Serie A, propone in questi giorni un turno infrasettimanale. In Barcellona Villarreal i riflettori saranno puntati soprattutto sui padroni di casa, che sono reduci da una sconfitta a Granada che mette i catalani in una posizione di classifica decisamente anomala per loro, cioè ottavi con 7 punti frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime cinque giornate, andamento che non è da Barcellona – più un pareggio a Dortmund nel debutto in Champions League, ma questa è una X da considerare positiva. Il Villarreal con la vittoria contro il Valladolid ha scavalcato il Barcellona salendo a 8 punti: stasera potrà fare bene anche al Camp Nou?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Villarreal non sarà disponibile sui canali tradizionali: come gli appassionati infatti sanno bene, la Liga spagnola è una esclusiva della piattaforma DAZN in diretta streaming video per i propri abbonati, che potranno dunque oggi seguire questa affascinante partita.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA VILLARREAL

Nelle probabili formazioni di Barcellona Villarreal ci attendiamo il ritorno da titolare di Messi: Leo ha giocato un tempo a Granada e questo non è bastato ad evitare la sconfitta, ma Ernesto Valverde non può fare troppi calcoli e di conseguenza ci aspettiamo il tridente con Suarez e Griezmann come principale novità per cercare di uscire dal periodo difficile. A centrocampo possibili gli innesti di almeno uno tra Busquets e Vidal, anche in mediana c’è bisogno di una scossa. Modulo 4-2-3-1 per il Villarreal di Javier Calleja, che potrebbe vede in attacco l’ex rossonero Bacca come prima punta, in suo appoggio capitan Cazorla ha un ruolo fondamentale mentre il perno della difesa è l’ex Napoli Albiol.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Barcellona Villarreal secondo l’agenzia di scommesse Snai. Nonostante le recenti difficoltà, il Barcellona è nettamente favorito: il segno 1 infatti è quotato a 1,30, si sale poi a quota 6,00 in caso di segno X e fino a 8,50 volte la posta in palio in caso di segno 2 per il colpaccio del Villarreal.



