DIRETTA BARCELLONA YOUNG BOYS: I TESTA A TESTA

Una partita inedita ci attende questa seracco la diretta Barcellona Young Boys e dobbiamo dire che questa sarà una costante di molti degli incontri della seconda giornata della Champions League 2024-2025, che avendo allargato gli orizzonti evidentemente facilita anche incroci non così frequenti (o del tutto inesistenti) in passato. Spendiamo comunque qualche parola sul testa a testa fra Barcellona e Young Boys grazie alle statistiche del sito specializzato Transfermarkt. I numeri ci dicono che la rosa dei padroni di casa del Barcellona vale complessivamente ben 875,40 milioni di euro.

Siamo pari a 33,67 milioni di euro di media per ogni singolo giocatore della società della Liga spagnola, che è d’altronde naturalmente una delle big del calcio europeo. Il discorso invece è molto diverso per quanto riguarda lo Young Boys, che certamente non regge il confronto numerico con le corazzate di questa edizione della Champions League, per cui Transfermarkt indica per gli svizzeri un valore globale di soli 66,50 milioni di euro, quindi la media per ogni giocatore della rosa della società di Berna arriva ad appena 2,29 milioni di euro. In teoria nonché partita, sul campo chissà… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STREAMING VIDEO TV BARCELLONA YOUNG BOYS

Se è nel vostro interesse vedere la diretta Barcellona Young Boys, allora assicuratevi di esser abbonati a Sky.

Questo poiché l’emittente televisiva è l’unica che trasmette il match e lo stesso vale per la diretta Barcellona Young Boys in streaming su app.

BARCELLONA YOUNG BOYS, SI GIOCA IN SPAGNA

Sulla carta è una partita già decisa, ma nello sport ma dire mai. In ogni caso la diretta Barcellona Young Boys appare il più classico dei Davide contro Golia. In questo martedì 1 ottobre 2024, più precisamente alle ore 21:00, staremo a vedere se effettivamente sarà così.

Il pareggio tra Atletico Madrid e Real Madrid è stato manna dal cielo per il Barcellona, reduce dalla rovinosa caduta con l’Osasuna (2-4) che però non ha fatto perdere troppi punti di vantaggio proprio in virtù del segno X nel derby della Capitale.

Gli svizzeri invece sono all’ottava giornata di un campionato iniziato in maniera pessima con appena 6 punti in 8 partite e un penultimo posto senza attenuanti. In Champions non c’è stata storia con l’Aston Villa, sconfitta 3-0, mentre il Barça ha pagato caro il cartellino rosso sullo 0-0 nella sconfitta per 2-1 col Monaco.

LE PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA YOUNG BOYS

Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni della diretta Barcellona Young Boys. I blaugrana scenderanno in campo con il 4-3-3 che vede Iñaki Peña in porta, difesa a quattro composta da Koundé, Cubarsí, Íñigo Martinez e Balde. A centrocampo spazio a Casado, Pedri e Torre con Raphinha, Lewandowski e Yamal davanti.

Lo Young Boys predilige invece un 4-2-3-1. Tra i pali Von Ballmoos, retroguardia formata da Athekame, Camara, Benito e Conte. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Niasse e Ugrinic che daranno equilibrio alla trequarti Males, Elia e Monteiro. In attacco ci sarà Ganvoula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BARCELLONA YOUNG BOYS

Ora invece buttiamo un occhio su quelle che sono le quote per le scommesse Barcellona Young Boys. Lapalissiano dire che l’1 è il segno quotato meno ovvero 1.08 mentre il segno 2 si trova addirittura a 23 con la X a 11.00.

L’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nel match è offerto a 1.36 con l’Under alla stessa soglia a 3.10. Chiudiamo con Gol a 2.05 e No Gol a 1.68,