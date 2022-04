Diretta Bari Avellino/ Streaming video tv: galletti già promossi (Serie C)

DIRETTA BARI AVELLINO: PASSERELLA PER I PUGLIESI!

Bari Avellino, in diretta domenica 10 aprile alle ore 17:30 dallo stadio San Nicola di Bari, è valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. I galletti sono reduci dal successo esterno sul campo del Latina, in cui si sono imposti con il punteggio di 0-1, conquistando l’aritmetica promozione in Serie B. La compagine di Michele Mignani ha vinto quindi il girone meridionale con tre giornate di anticipo. Una promozione meritata per quanto fatto vedere in campo dal Bari, apparso superiore alle avversarie nel corso del campionato.

L’Avellino arriva alla gara del San Nicola, dopo il successo casalingo nel derby campano contro la Turris, in cui si è imposto con il punteggio di 1-0. La squadra di Carmine Gautieri, è ormai certa di poter disputare i playoff, ma è in lotta con Catanzaro e Monopoli per la conquista del secondo posto in classifica. Gli irpini hanno 62 punti, gli stessi della compagine calabrese. La gara di andata disputata al Partenio, si è chiusa in parità con il risultato finale di 1-1.

DIRETTA BARI AVELLINO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Bari Avellino di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BARI AVELLINO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Bari Avellino, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. Michele Mignani, tecnico dei Galletti, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo iniziale 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare del Bari, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella gara contro l’Avellino: Polverino; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, D’Errico; Galano; Antenucci, Cheddira.

Carmine Gautieri, tecnico dell’Avellino, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo iniziale 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare degli irpini, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà a Bari: Forte; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio, Carriero, Aloi, De Francesco, Tito; Plescia, Murano.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Bari Avellino di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con il successo del Bari, abbinato al segno 1, quotato 1.95. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto con una quota di 3.40. Il successo esterno dell’Avellino, associato al segno 2, viene quotato 3.65.

