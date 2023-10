DIRETTA BARI COMO/ Video streaming tv: sono pochi i precedenti recenti (Serie B, 1 ottobre 2023)

DIRETTA BARI COMO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Bari Como è sicuramente una delle gare più importanti di questa giornata di serie B. Analizzando i precedenti tra queste due formazioni, si nota come si siano affrontate già 8 volte in passato tra il 2001 e il 2023. Il 50% delle volte (4 su 8), la gara è terminata con il risultato di pareggio mentre intra circostanze ad avere la meglio è stata la formazione barese. Soltanto uno il successo del Como, ottenuto nel 2002 con il risultato di 2-0. Da evidenziare sicuramente la sfida del 2016 vinta dalla formazione biancorossa con il risultato finale di 3-0. Ad andare in gol Puscas, Dezi e Rosina In quella sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di serie B. Le ultime due sfide sono terminate con il risultato di pareggio. Nel 2022 successe di tutto: rigore sbagliato da Cerri e gol annullato due minuti dopo a Blanco. Ad andare in gol poi nuovamente Cerri su calcio di rigore e risposta sempre dagli 11 m di Botta. L’ultima sfida tra queste due compagini risulta essere quella dell’aprile 2023 terminata con il risultato di 2-2 con il gol finale realizzato da Di Cesare. (Marco Genduso)

BARI COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Bari Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

BARI COMO: GALLETTI PER IL RISCATTO

La diretta Bari Como, in programma domenica 1 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “San Nicola” di Bari, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Match tra due formazioni che orbitano nei piani alti della graduatoria con tutte le intenzioni di rimanerci a lungo. I Galletti vorranno riscattare con forza il primo stop del loro campionato, maturato sul terreno di gioco del Parma. I lariani, invece, dopo quattro vittorie consecutive, cercano l’affondo verso le primissime posizioni della graduatoria.

BARI COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Bari Como, sfida in programma sabato 30 settembre alle ore 16:15 allo stadio “San Nicola” di Bari. Tra i padroni di casa mister Michele Mignani dovrà fare a meno di capitan Di Cesare, uscito malconcio dall’ultima sfida, al suo posto pronto Zuzek. Sulla corsia destra, invece, dovrebbe rivedersi Frabotta. In casa lariana mister Moreno Longo dovrà valutare le non perfette condizioni di Barba e Iovine, pronti a sostituirli Scaglia e Cassandro.

BARI COMO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Bari Como danno per favorita la squadra di mister Mignani con il segno 1 proposto a 2.35. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei bianco-azzurri è dato a 3.15 mentre il pareggio si gioca a 3.10.











