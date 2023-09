Video/ Parma Bari (2-1) gol e highlights: la capolista non si ferma! (Serie B 7^ giornata, 27 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA BARI (2-1): LA PARTITA

Il Parma supera anche il Bari e conquista altri 3 punti importantissimi nella corsa verso la Serie A, al termine di questa gara valida per la settima giornata di Serie B. Allo stadio Ennio Tardini, davanti agli occhi del proprio pubblico, i padroni di casa iniziano forte, trovando il gol dopo appena 50 secondi con Colak, ma l’arbitro annulla tutto per posizione irregolare di Partipilo. Al 15esimo, però, il punteggio si sblocca: Partipilo confeziona una perla assoluta, insaccando il pallone sotto all’incrocio con un mancino a giro delizioso. Perfetto anche il pallone di ritorno di Mihaila. Dopo questo schiaffo morale, i Galletti riescono a reagire, assaltando l’area avversaria, ma i crociati si difendono bene.

Video/ Catanzaro Cittadella (1-1) gol e highlights: Donnarumma non basta (27 settembre 2023)

Nel secondo tempo i pugliesi hanno un approccio aggressivo, e trovano immediatamente il pari: passano 40 secondi e Nasti la pareggia con un delizioso pallonetto, ma l’errore con i piedi di Chichizola è da matita rossa. Il portiere ex Spezia chiede scusa a tutti. Clamoroso. Anche sfortunati i crociati nel rimpallo. Il Bari continua a spingere, ma il Parma non molla e con Bernabè al 70esimo prova a mandare un segnale, infiammando i tifosi. All’80esimo, infatti, Estevez sgasa sull’out di destra e mette in mezzo un cioccolatino per bomber Benedyczak, che deve soltanto spingere in rete il suo quinto centro stagionale. Nel finale il punteggio non cambia.

Video/ Como Sampdoria (1-0) gol e highlights: Ioannou non perdona (27 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA BARI (2-1): TABELLINO

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Ansaldi (dal 58′ Di Chiara); Estevez, Hernani (dal 66′ Bernabé); Partipilo (dal 74′ Benedyczak), Sohm, Mihaila (dal 57′ Man); Colak (dal 58′ Bonny).

A disposizione: Turk, Corvi, Osorio, Begic, Hainaut, Coulibaly, Zagaritis.

Allenatore: Fabio Pecchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA