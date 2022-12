Diretta/ Bari Genoa, streaming video tv: sfida d’alta classifica (Serie B)

DIRETTA BARI GENOA: OSPITI FAVORITI!

Bari Genoa, in diretta lunedì 26 dicembre 2022 alle ore 20.30 presso lo Stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie B. Confronto ai piani alti della classifica della serie cadetta, entrambe le squadre sono a quota 30 punti, a -6 dal Frosinone capolista.

Il Bari ha raccolto sin qui sette vittorie, nove pareggi e due sconfitte. Serie positiva per i Galletti, con sette punti nelle ultime tre partite. Il Genoa, dopo il cambio in panchina da Blessin a Gilardino, ha ritrovato la retta via: sette punti nelle ultime tre, nell’ultimo turno la vittoria per 1-0 sul Frosinone.

BARI GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Genoa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Genoa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BARI GENOA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Bari Genoa, al via tra pochi minuti. Partiamo dai Galletti, Mignani sceglie il 4-3-2-1: Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Bellomo, Maita, Benedetti, Botta, Folorunsho, Antenucci. Passiamo adesso al Grifone, Gilardino continua sulla strada del 4-3-3: Semper, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Strootman, Jagiello, Aramu, Coda, Gudmundsson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Bari Genoa è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria del Bari è a 3,15, il pareggio è quotato 2,85, mentre il successo del Genoa è a 2,50. Passiamo alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,60 e Over 2,5 a 2,20. Gol e No Gol entrambi a 1,85.











