Diretta/ Genoa Frosinone, streaming video tv: Gila sfida Grosso (Serie C)

DIRETTA GENOA FROSINONE: GILA VUOLE I 3 PUNTI IN CASA!

Genoa Frosinone, in diretta domenica 18 dicembre 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadio Marassi di Genova, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie B. Gara fondamentale per le dinamiche della zona alta della classifica, di fronte una delle candidate alla promozione e l’attuale capolista.

Il Genoa è quarto in classifica con 27 punti, frutto di sette vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Rossoblu reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Sudtirol e dal pareggio per 0-0 contro l’Ascoli. Il Frosinone, invece, è primo a quota 36 punti, raccolti grazie a undici vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. I gialloblu nell’ultimo turno hanno raccolto un pari per 0-0 contro il Pisa.

GENOA FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Genoa Frosinone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Genoa Frosinone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FROSINONE

Gilardino e Grosso devono fare i conti con qualche nodo di sciogliere, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Genoa Frosinone. Partiamo dal Grifone, il modulo è il 4-3-3: Semper, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Strootman, Jagiello, Aramu, Coda, Gudmundsson. Passiamo adesso ai ciociari, Grosso conferma lo stesso schieramento: Turati, Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali, Rohden, Mazzitelli, Boloca, Insigne, Mulattieri, Garritano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al via della diretta Genoa Frosinone, è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse. Prendiamo in considerazione i numeri di Goldbet: la vittoria del Genoa è a 2,05, il pareggio è quotato 2,95, mentre la vittoria del Frosinone è a 4,35. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5 a 2,10. Equilibratissime le quote di Gol e No Gol, entrambe a 1,85.

