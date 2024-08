DIRETTA BARI JUVE STABIA, ESORDIO AL SAN NICOLA

Torna in campo la Serie B e lo fa anche con la diretta Bari Juve Stabia che vedrà in campo due formazioni pronte a giocare una stagione da protagoniste con la speranza di riuscire a centrare almeno i playoff. I padroni di casa arrivano da una bruttissima stagione che ha visto la tifoseria in aperta contestazione con la presidenza e una salvezza conquistata solo ai playout contro la Ternana ma l’obiettivo è quello di cambiare rotta e ritornare al livello di due anni fa.

La Juve Stabia, invece, vive un periodo di fioritura che li ha visti tornare in Serie B da campioni del Girone C di Serie C con 10 punti di vantaggio sull’Avellino secondo. L’idea dei campani è quella di giocarsi il miglior campionato possibile a partite dalla sfida di sabato sera alle 20.30 al San Nicola di Bari che li vedrà tornare in Serie B dopo tre stagioni.

DIRETTA BARI JUVE STABIA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Riparte la Serie B e lo fa dopo un lungo tira e molla sui diritti televisivi che è stato vinto da DAZN che trasmetterà tutte le partite del campionato cadetto. Anche la diretta Bari Juve Stabia verrà trasmessa in streaming su DAZN ma verrà anche seguita sul nostro sito con una diretta testuale in grado di aggiornarvi ad ogni momento interessante del match.

BARI JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo al racconto delle probabili formazioni della diretta Bari Juve Stabia che vede i pugliesi tornare a giocare davanti al proprio pubblico dopo la partita dei playout contro la Ternana. Moreno Longo si affiderà al suo solito 3-4-1-2 e dovrà fare a meno di un Bellomo squalificato. Rimangono da controllare le condizioni di Dorval che è uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia persa contro la Cremonese ma dovrebbe tornare sulla fascia sinistra. Sgarbi e Lasagna sarà la coppia d’attacco sostenuta da Sibilli e con il capitano Vicari che guiderà la difesa a tre con Pucino e Obaretin ai lati.

Arriva dall’amara sconfitta per 3 a 1 contro l’Avellino una Juve Stabia che riproporrà un 4-2-3-1 con Gabriele Artistico a sostenere il peso dell’attacco davanti a Piscopo, Pietrobon e Romeo. In difesa ci sarà ancora Floriani insieme a Mignanelli che sarà in ballottaggio con Rocchetti per la maglia da titolare.

BARI JUVE STABIA, LE QUOTE

Il debutto al San Nicola con la diretta Bari Juve Stabia vedrà i padroni di casa pronti a rilanciarsi e favoriti anche dalle quote di Sisal che vedono i padroni di casa con l’1 a 1,85. Gli ospiti tornano in Serie B dopo la promozione dalla C e la loro prima partita li vede sfavoriti con una quota di 4,50 per il 2 e 3,25 per la X.