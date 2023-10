DIRETTA BARI MODENA/ Video streaming tv: che equilibrio in questo secolo! (Serie B, 21 ottobre 2023)

DIRETTA BARI MODENA: I TESTA A TESTA

La diretta di Bari Modena ci farà compagnia tra poco e noi possiamo dire che questa partita ha una bella tradizione, fatta soprattutto di incroci in Serie B nel terzo millennio ma anche in epoca meno recente. Il quadro dal 2001 a oggi ci parla di un totale equilibrio: otto vittorie a testa e nove pareggi, il Modena nell’agosto di 22 anni fa aveva vinto 2-0 in casa spezzando una serie di sette affermazioni del Bari. L’ultima disputata al San Nicola, nello scorso campionato, ha fatto registrare un 4-1 a favore dei pugliesi: reti di Rubén Botta, Michael Folorunsho e Valerio Di Cesare con anche l’autorete di Giorgio Cittadini, per i canarini gol di Davide Diaw in pieno recupero.

Per trovare invece la volta più recente in cui il Modena ha festeggiato sul campo del Bari bisogna tornare a quasi 12 anni fa: era il gennaio 2012, sempre in Serie B, Agatino Cuttone era l’allenatore gialloblu mentre sulla panchina dei galletti sedeva Vincenzo Torrente. La partita era stata risolta al 9’ minuto: colpo di testa di Ovidiu Petre sull’angolo calciato da Davide Di Gennaro, e Modena che era tornato a vincere al San Nicola dopo 10 anni esatti. (agg. di Claudio Franceschini)

BARI MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Bari Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

GALLETTI A SECCO DI VITTORIE CASALINGHE

La diretta Bari Modena, in programma sabato 21 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “San Nicola” di Bari, sarà un match valido per la decima giornata del campionato italiano di Serie B. In palio punti pesanti per le zone alte della graduatoria: i Galletti, a quota dieci punti, hanno appena cambiato allenatore passando da Mignani a Marino e cercano la prima vittoria casalinga della stagione. Gli emiliani, invece, hanno messo in cascina due punti in più ma vogliono riscattare le ultime due sconfitte casalinghe contro Venezia e Palermo.

BARI MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Bari Modena, sfida in programma sabato 21 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “San Nicola” di Bari. Tra i padroni di casa esordio in panchina per mister Pasquale Marino: per l’occasione il neo allenatore dovrà valutare le condizioni di Bellomo e Benali. Per il tecnico ospite Paolo Bianco, invece, fuori causa lo squalificato Oukhadda. Al suo posto sulla corsia sinistra uno tra Cotali e Guiebre.

BARI MODENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Bari Modena danno per favorita la squadra di mister Pasquale Marino con il segno 1 proposto a 1.95. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei gialloblù è dato a 3.90 mentre il pareggio si gioca a 3.35.

