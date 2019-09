Diretta Bari Monopoli/ Streaming video e tv: sentito derby pugliese (Serie C)

Bari Monopoli si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 25 settembre, diretta dal signor Matteo Gariglio: è valida per la sesta giornata nel girone C della Serie C 2019-2020. Il Bari, assieme al Catania, è la grande favorita per la vittoria finale del campionato. Eppure l’inizio di campionato della formazione biancorossa non è stato dei migliori. Primato che dista già 5 punti e che a questo punto inizia a diventare lontano rispetto alle ambizioni d’estate e soprattutto considerando l’eccellente mercato. Brutta sconfitta nell’ultimo turno contro la Virtus Francavilla: una partita che è stata giocata in malo modo e sottovalutata ampiamente. Questa è costata la panchina all’ormai ex mister Cornacchini: c’è attesa per capire chi sarà il suo erede, anche se i nomi più caldi sembrano essere quelli di Vivarini e Castori. C’è entusiasmo tra i biancoverdi ospiti invece che stanno vivendo un grandissimo momento. Euforia soprattutto dopo la vittoria pesantissima ottenuta contro il Catania, una delle big del campionato. La squadra di Scienza vuole continuare a far bene e soprattutto ha voglia di vincere una gara che potrebbe fare la storia. Dunque c’è tutta l’intenzione di sfruttare il momento pessimo del Bari che non è al top della condizione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Monopoli non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI BARI MONOPOLI

Passando alle probabili formazioni, il Bari potrebbe schierarsi con la formazione tipo. Molto sarà da capire a seconda di chi si siederà sulla sua panchina, ma certamente è difficile attendersi stravolgimenti fin da subito. Con ogni probabilità sarà 4-4-2 con Frattali tra i pali, Sabbione e Di Cesare da centrali con Perrotta e Berra da terzini. In mezzo al campo invece giocheranno Awua e Hamlili con Kupisz e Terrani a completare il reparto sugli esterni. In avanti invece per il Bari giocherà il tandem più temuto del girone, ovvero quello composto da Ferrari e Antenucci. Scienza invece non vuole farsi prendere da facili entusiasmi pur essendo in piena zona playoff e una delle squadre più in forma del momento. Il modulo sarà il 3-5-2 con Antonino in porta, De Franco, Piccinni e Maestrelli a comporre la linea di difesa. A centrocampo nel Monopoli invece giocheranno Carriero, Giorno e Donnarumma. Sugli esterni per i biancoverdi spazio a Tazzer e Rota. In avanti Monopoli che farà affidamento su Fella e sulla grande esperienza del brasiliano Jefferson.

Nel Bari di Cornacchini inevitabilmente è stato Antenucci il leader anche da un punto di vista del gioco. Attorno all’ex centravanti della Spal sono ruotate gran parte delle azioni offensive. Oltre ad essere un eccellente finalizzatore, si tratta di un calciatore di grandissima intelligenza. Bene a centrocampo Awua che garantisce corsa e soprattutto progressione per concludere bene il contropiede. Sugli esterni Costa e Kupisz non hanno reso moltissimo, ma certamente il loro valore potrà fare la differenza in serie C. Il nuovo allenatore avrà dunque il compito di revitalizzare due calciatori apparentemente fuori dal progetto tecnico dell’ormai ex tecnico Cornacchini.

Mentre l’allenatore del Monopoli, Scienza, non ha chiesto nessun stravolgimento ma di giocare a pallone in maniera semplice. Il lavoro degli esterni è stato determinante contro il Catania nell’ultima gara che ha visto i pugliesi vincere una partita molto entusiasmante. Jefferson è colui che può finalizzare le azioni offensive della formazione pugliese che vuole vincere in trasferta e provare a sfruttare al meglio la crisi del Bari. Difesa da registrare ancora, ma contro i galletti servirà una grande prestazione.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando un’occhiata alle quote SNAI che sono state fornite per un pronostico su Bari Monopoli, si può notare come siano i padroni di casa ad essere nettamente favoriti con una quota di 1.55. Il pareggio viene quotato a 3.80 mentre un colpaccio del Monopoli in terra barese è quotato dal bookmaker a 5.20.



