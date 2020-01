Diretta Bari Rieti/ Streaming video tv: occasione ghiotta per Vivarini (Serie C)

Bari Rieti viene diretta dal signor Enrico Maggio, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 19 gennaio: siamo nella 22^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020, e per il girone C questa partita rappresenta una bella occasione per i galletti. Secondi in classifica a pari merito con la Ternana, i ragazzi di Vincenzo Vivarini ospitano un Rieti in crisi profonda che sta lottando per evitare la retrocessione diretta, ma che hanno perso in casa contro il Picerno nell’ultimo turno e hanno lasciato al Manlio Scopigno punti fondamentali per la loro corsa. Il Bari allora sa di dover vincere, approfittando eventualmente del calo di una Reggina che sabato scorso ha perso la prima partita del campionato: tuttavia i pugliesi non sono riusciti a ridurre sensibilmente le distanze pareggiando sul campo della Viterbese, e ci riprovano oggi. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Bari Rieti, aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Bari Rieti, ma come sappiamo il campionato di Serie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

In Bari Rieti Vivarini schiera il 4-3-1-2, con D’Ursi che si gioca una maglia più da seconda punta al fianco di Antenucci (al posto di Simeri) che non da trequartista, ruolo che dovrebbe essere occupato ancora da Terrani. In mediana Bianco dovrebbe giocare in cabina di regia stretto tra Schiavone e Hamlili, poi una difesa nella quale davanti al portiere Frattali ci saranno Sabbione e Di Cesare, mentre Berra e Perrotta possono giocare ancora come terzini. Il Rieti sarà senza Mirko Esposito: due ipotesi come terzino sinistro, Sette o Raffaele Russo che garantirebbe maggiore spinta offensiva. Dall’altra parte Tiraferri, in mezzo Celli e Aquilanti a protezione del portiere Addario. Centrocampo con Serena stretto tra Tirelli e Cristian Esposito che però è insidiato da Arcaleni; nel tridente offensivo De Paoli e De Sario affiancano il centravanti Beleck.

L’agenzia di scommesse Snai indica per Bari Rieti un vantaggio netto da parte dei galletti: il segno 1 che identifica la loro vittoria vale infatti 1,18 volte la somma messa sul piatto, contro un valore per il successo esterno dei laziali (segno 2) che arriva addirittura a 14,00 volte quanto investito. Il segno X, che identifica l’eventualità del pareggio, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 5,75 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.



