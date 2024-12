DIRETTA BARI SPEZIA, A CACCIA DELLE PRIME

Lo Spezia, terzo nella classifica di questa Serie B dietro Pisa e Sassuolo, vuole concludere al meglio il suo 2024, e lo farà al San Nicola di Bari, con la diretta Bari Spezia. Gli spezzini tenteranno un’insperato aggancio al Pisa di Pippo Inzaghi, ma per pensare al secondo posto serve prima una vittoria contro il Bari. I liguri sono reduci da un difficile pareggio in casa contro il Mantova, ma anche da quattro risultati utili consecutivi, fra cui due vittorie.

Il Bari al contrario non vince dal 7 dicembre, quando trionfò in casa contro il Cesena. Da allora per i pugliesi è arrivata prima la sconfitta contro il Pisa secondo in classifica, ma soprattutto quella in casa contro il Sudtirol, fanalino di coda insieme al Cosenza di questo campionato di Serie B. Il Bari, con 24 punti, è ancora attaccato al treno playoff, ma con una classifica così corta un’altra sconfitta potrebbe allontanare i pugliesi di molte posizioni.

DIRETTA BARI SPEZIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Bari Spezia sarà visibile domenica 29 dicembre alle ore 15 in diretta su DAZN, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie B. Il match andrà in onda in diretta e sarà visibile in streaming su computer, smartphone e smart TV.

BARI SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Bari di Mignani dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2. Radunovic sarà tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Pucino, Vicari e Mantovani. A centrocampo, Dorval e Olivieri sugli esterni, con Benali e Maita a presidiare la zona centrale. Falletti sarà il trequartista incaricato di supportare la coppia d’attacco composta da Novakovich e dal bomber Kevin Lasagna.

Lo Spezia risponde con un 3-5-2. Gori tra i pali, coadiuvato dai difensori centrali Mateju, Hristov e Bertola. Sulle fasce ci saranno Elia e Aurelio, mentre la mediana sarà occupata da Cassata, Degli Innocenti e Candelari. In attacco, spazio alla coppia Di Serio-Esposito.

DIRETTA BARI SPEZIA, LE QUOTE

Per la diretta Bari Spezia si prospetta un match equilibratissimo. Leggermente favoriti gli ospiti con una quota di circa 2.60. Il successo dei padroni di casa è invece proposto a 2.80, mentre il pareggio è offerto intorno a 3.00. Si prevede una sfida combattuta, con i gol che potrebbero scarseggiare: l’Under 2.5 è quotato a 1.70, mentre l’Over 2.5 è a 2.10.