DIRETTA SPEZIA MANTOVA, TESTA A TESTA

Quella che andremo a commentare oggi sarà la prima diretta di Spezia Mantova, quindi non esistono precedenti in merito per fare la nostra solita rubrica sui testa a testa storici in cerca della favorita sotto questo punto di vista. Per dovere di cronaca però vi informiamo che sono state giocate due amichevoli una decina di anni fa, entrambe finite in parità. Detto questo vi presentiamo un testa a testa sul recente stato di forma delle due squadre prendendo in esame le ultime cinque partite.

Partiamo da chi farà gli onori di casa, lo Spezia ha perso una sola partita contro il Palermo per 2-0. Poi tre vittorie e un singolo pareggio a chiudere queste cinque partite, il pari è arrivato contro la Samp in un derby finito 0-0. Passando invece al Mantova la situazione è ben diversa, una sola vittoria nell’ultima giornata contro il Frosinone per 3-1. Poi abbiamo tre pareggi e l’ultima gara che manca all’appello è una sconfitta registrata contro il Pisa in un pirotecnico 3-2. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Spezia Mantova, vediamo insieme le statistiche pre match della sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA SPEZIA MANTOVA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Spezia Mantova dovete prima preoccuparvi di essere abbonati a DAZN o Prime Video. Questo perché la diretta streaming dell’incontro verrà trasmessa sulle rispettive applicazioni, scaricabili ovunque.

CHI VINCERÀ?

Le squadre hanno festeggiato il Natale reduci da una vittoria. Infatti la diretta Spezia Mantova vede due formazioni che approcciano a questa partita dopo aver conquistato i tre punti cinque giorni fa. Il match si giocherà giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 15:00. Gli Aquilotti hanno vinto la terza partite delle ultime cinque, superando il Catanzaro in trasferta per 1-0 dopo aver sconfitto Sudtirol e Cittadella rispettivamente 3-0 e 5-0. L’unica sconfitta dell’ultimo periodo è il 2-0 di Palermo.

Il Mantova invece non vinceva da quattro gare di fila tra i pareggi con Catanzaro, Modena e Sudtirol e la sconfitta con il Pisa. Come detto però nell’ultimo turno sono arrivati eccome i tre punti grazie al 3-1 inflitto al Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MANTOVA

I padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 3-5-2 con Gori in porta, difeso da Wisniewski, Hristov e Bertola. A centrocampo Mateju, Nagy, Salvatore Esposito, Bandinelli ed Elia. Davanti Francesco Pio Esposito con Kolak.

Il Mantova predilige invece l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Festa, protetto dal quartetto Maggioni, Brignani, Redolfi e Bani. In mediana Trimboli e Artioli con la folta trequarti formata da Bragantini, Aramu e Fiori. Unica punta Mensah.

LE QUOTE DI SPEZIA MANTOVA

Infine diamo un’occhiata a quelle che sono le quote per le scommesse Spezia Mantova. Secondo i bookmakers, la squadra favorita è quella di casa a 1.53. Il segno X del pareggio lo troviamo a 4.10, il 2 fisso a 6.25.