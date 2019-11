Diretta Bari Vibonese/ Streaming video tv: galletti vogliono la testa (Serie C)

La diretta di Bari Vibonese si disputerà oggi, domenica 3 novembre 2019, a partire dalle ore 15 allo stadio San Nicola per la tredicesima giornata del campionato di Serie C girone C i padroni di casa del Bari affrontano la Vibonese. Si tratta di un incontro molto importante soprattutto per la compagine pugliese alla ricerca di una maggiore costanza di risultati in maniera tale da non perdere la scia delle prime posizioni in classifica mentre per gli ospiti c’è la possibilità di fare un risultato che potrebbe essere determinante nella loro ricerca di punti salvezza. In particolare in questo momento il Bari occupa la quarta posizione in graduatoria con 22 punti conquistati in 12 gare disputate con un bottino di 18 gol fatti e 9 subiti mentre la Vibonese occupa la tredicesima piazza con 16 punti all’attivo frutto di 22 reti realizzate e 18 subito nella propria rete. Da sottolineare come questo incontro sia del tutto inedito in gare ufficiali e che in casa il Bari non sta certamente ottenendo risultati che i tifosi magari si aspettavano giacché sono soltanto 11 i punti conquistati su 18 disponibili anche se è reduce da tre vittorie consecutive. Dal proprio canto la Vibonese non riesce proprio ad esprimersi lontano dai propri sostenitori avendo maturato soltanto 3 punti in 6 gare disputate senza mai vincere e soprattutto subendo ben 14 reti ossia più di 2 ad incontro. Insomma i numeri sembrano essere dalla parte del Bari ma la gara si presenta quanto mai aperta e combattuta.

DIRETTA BARI VIBONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa della diretta di Bari Vibonese andiamo a leggere alcune info sulle probabili formazioni. I galletti dovrebbero scendere sul terreno di gioco con uno schieramento basato su una difesa a tre ed un folto centrocampo a 5 a cui viene chiesto evidentemente di dare coperture e allo stesso tempo di appoggiare l’azione offensiva alle spalle dei due attaccanti. In particolare davanti all’estremo difensore Frattali, dovrebbero esserci andando dal centro destra fino al centro-sinistra Sabbione, Di Cesare e Perrotta. Sulle due corsie laterali dovrebbero ancora una volta essere confermati Berra e Costa mentre nella zona nevralgica dovrebbero agire Schiavone nelle vesti di play basso con ai lati Antenucci e Simeri. La Vibonese dal proprio canto nonostante le difficoltà delle gare esterno fin qui dimostrate non sembra indirizzata nel modificare il 4-3-3 di mister Modica. Importa Mengoni con De Col sulla fascia destra e Tito su quella sinistra mentre nel mezzo dovrebbero essere confermati Altobello e Redolfi. Davanti alla difesa ancora Pugliese con Petermann e Tumbarello a giocare nelle vesti di mezzale. In avanti il solito Tridente con Berardi, Emmausso e Bubas.

CHIAVE TATTICA DELLA PARTITA

Naturalmente in considerazione dell’attuale classifica per la diretta di Bari Vibonese c’è da aspettarsi una gara in cui sarà il Bari a dover avere un atteggiamento maggiormente propositivi con la Ternana che probabilmente sarà costretta a coprirsi bene in tutte le varie zone del campo sperando di poter ripartire in maniera efficace e pungente. La formazione pugliese potrebbe avere quale tattica vincente quella di sfondare la difesa centralmente grazie anche alla forza delle sue due punte molto abili nel corpo a corpo con i difensori avversari.

QUOTE E INFO STREAMING

In vista della diretta di Bari Vibonese le principali agenzie di scommessa presenti sul territorio italiano tra cui mai prevedono un incontro in cui i padroni di casa sono nettamente favoriti il che si evince da una quota pari ad 1,48 per un eventuale successo da parte del Bari. Invece per quanto concede un possibile pareggio si sale a ben una quota pari a 4,00 4 che diventa di 6,50 in caso di clamorosa, è proprio il caso di dire, vittoria da parte della Vibonese.

La partita tra il Bari e la Vibonese può essere seguita grazie alla piattaforma di Eleven Sports Su qualsiasi genere di dispositivo in grado di assicurare un collegamento internet come nel caso di pc tablet smartphone e Smart TV.



