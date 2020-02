Diretta Bari Virtus Francavilla/ Streaming video tv: derby di Puglia (Serie C)

Bari Virtus Francavilla, partita che sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani, si gioca alle ore 17:30 di domenica 2 febbraio ed è valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020. La terza divisione italiana procede a passo spedito: nell’ultimo turno i galletti hanno perso quella che sarebbe stata una grande occasione, ovvero battere la Reggina e volare a -3 dagli amaranto riaprendo tutto il discorso legato alla promozione. Invece al Granillo è finita 1-1, e così la capolista ha mantenuto 6 punti di vantaggio su un Bari che deve anche guardarsi dalla Ternana e dal Monopoli, ma che dà la sensazione di potersi giocare l’ascesa in Serie B fino all’ultima giornata. La Virtus Francavilla ha altri obiettivi: innanzitutto la salvezza e poi magari la partecipazione ai playoff, in questo senso il colpo centrato contro la Paganese nell’ultima giornata è stato davvero importante. Vediamo allora, mentre aspettiamo la diretta di Bari Virtus Francavilla, in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando le probabili formazioni della partita del San Nicola.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Virtus Francavilla non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma naturalmente potrete seguire la partita di Serie C sul portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutta la gamma della stagione di terza divisione (compresa la Coppa Italia). L’appuntamento è con la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: ricordiamo che ci si può abbonare stagionalmente al servizio oppure decidere di acquistare di volta in volta la singola partita, il cui prezzo fisso fin dall’inizio del campionato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI BARI VIRTUS FRANCAVILLA

Vincenzo Vivarini deve fare i conti con la squalifica di Raffaele Bianco in Bari Virtus Francavilla: dunque dovrebbe avere spazio Schiavone in mezzo al campo, con Scavone e Maita che vanno verso la conferma come mezzali. Davanti a loro si ripropone il ballottaggio tra D’Ursi e Laribi che questa volta potrebbe premiare il primo, allo stesso modo Neglia contende una maglia a Simeri per affiancare Antenucci. In difesa non dovrebbe cambiare nulla: Berra e Costa terzini, Sabbione e Perrotta a protezione del portiere Frattali. La Virtus Francavilla di Bruno Trocini potrebbe essere la stessa squadra che ha battuto la Paganese: un 3-5-2 con Poluzzi in porta e un terzetto difensivo formato da Marino, Calcagno e Caporale che in fase di non possesso sarà supportato dagli esterni Albertini e Sparandeo, chiamati invece a spingere in fase offensiva. Mastropietro e Di Cosmo saranno gli interni che giocheranno ai lati di Risolo, mentre ancora una volta il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Federico Vazquez e Leonardo Pérez.



