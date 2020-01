Video/ Reggina Bari (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Granillo (Serie C)

Il big match del girone C si chiude in parità: la Reggina accarezza a lungo la speranza di piazzare l’allungo decisivo, ma il Bari la riacciuffa in extremis, restando però a -6 dalla vetta così come l’altra seconda in classifica, la Ternana bloccata sul pari a Monopoli. E la Reggina può alla fine dire di aver ricacciato indietro gli assalti delle rivali in una delle domeniche più insidiose. Come si vede nel video di Reggina Bari, match inizia col club dei galletti che punge in due occasioni con Simeri e rimedia la prima ammonizione della partita, comminata a Bianco. La partita vive un primo tempo teso, si aggiungono altri 4 cartellini gialli: per Denis per proteste, per Loiacono a causa di un duro intervento su Antenucci, per Scavone e infine anche per Rolando per un duro intervento su Maita. Le occasioni da gol scarseggiano anche se il portiere di casa Guarna prima dell’intervallo deve bloccare sulla linea un colpo di testa in tuffo di Simeri. CLICCA QUI PER IL VIDEO REGGINA BARI

VIDEO REGGINA BARI: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo i ritmi non si alzano più di tanto, il più pericoloso è Denis al 13′ con un colpo di testa, poi il Bari non sfrutta una combinazione tra Laribi e Antenucci in contropiede. Denis di testa è sempre una minaccia e al 24′ la Reggina passa in vantaggio con un imperioso stacco del suo centravanti. Sembra la svolta della partita, il Bari accelera i cambi ma la reazione pugliese è disordinata. Così come l’azione che porterà però gli ospiti a realizzare il pareggio: Schiavone mette nel mezzo una punizione che scatena un batti e ribatti furioso in area amaranto, Perrotta risolve la mischia che vale l’1-1 per il Bari ma la Reggina proteste per una spinta che non viene sanzionata. Finisce in parità una sfida dagli alti toni agonistici.

