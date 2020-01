Video/ Virtus Francavilla Paganese (2-0): highlights e gol, Mastropietro e Sparandeo!

La Virtus Francavilla piazza il sorpasso sulla Paganese, battendo 2-0 in casa i campani nello scontro diretto agganciando così il decimo posto in classifica nel girone C e la zona play off, lasciando i diretti avversari di turno indietro di una lunghezza. Come si vede nel video di Virtus Francavilla Paganese, il match si è messo immediatamente in discesa per i padroni di casa che passano al 7′ con Mastropietro, bravo ad inserirsi su un cross perfettamente piazzato dalla corsia di destra da Albertini. Che cerca il bis al 9′ con Di Cosmo che spreca però da posizione ravvicinata. La Paganese prova a scuotersi con una gran botta di Calil che sorvola la traversa, ma al 35′ deve operare il primo cambio forzato con Caccetta infortunato che lascia spazio a Gaeta. Al 33′ era stata però la Virtus Francavilla a sfiorare il raddoppio con Di Cosmo, che si era avventato su un pallone respinto da Baiocco su conclusione di Perez, calciando però alle stelle un rigore in movimento.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa non cambia lo spartito della sfida con i pugliesi che dettano sempre i ritmi del gioco e al 17′ mancano d’un soffio il raddoppio con Marino, che si inserisce bene su un altro cross sul secondo palo, col legno a dirgli però di no. Il 2-0 si concretizza comunque per la Virtus Francavilla al 34′, con Sparandeo servito da un passaggio in profondità e bravo a battere Baiocco con un preciso diagonale. E’ di fatto la rete che fa scendere i titoli di coda sul match, la Paganese appare rassegnata negli ultimi minuti e i pugliesi festeggiano una vittoria che conferma la loro buona solidità.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VIRTUS FRANCAVILLA PAGANESE, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA