Diretta Barty Andreescu finale Miami Open 2021/ Streaming video tv, orario (3 aprile)

FINALE BARTY ANDREESCU, MIAMI OPEN 2021: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Siamo giunti alle fasi più calde del Miami Open 2021, oggi in diretta dalla Florida potremo seguire la finale Barty Andreescu, ultimo atto del tabellone del singolare femminile del torneo di Miami, il principale appuntamento in questa fase della stagione per il tennis mondiale, tra l’Australian Open e il via alla stagione europea sulla terra rossa. In questi giorni la nostra attenzione si è focalizzata sul Miami Open 2021 soprattutto grazie alle gesta di Jannik Sinner, ma oggi sabato 3 aprile – si comincia a giocare dalle ore 19.00 italiane – è giusto cedere la ribalta alle donne, anche perché la finale tra Ashleigh Barty e Bianca Andreescu è sicuramente degna di un torneo di eccellente valore, di categoria Premier Mandatory nell’ambito del WTA Tour 2021. Ashleigh Barty è la testa di serie numero 1 e pure la detentrice del titolo che vinse a Miami nel 2019 (l’anno scorso non si giocò a causa del Coronavirus), potrà dunque difendere il trofeo e riconfermarsi campionessa, ma per riuscirci l’australiana dovrà battere la canadese Bianca Andreescu, testa di serie numero 8 nel seeding femminile di questo Miami Open 2021.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv del Miami Open 2021, come sempre, sarà fornita da due diverse emittenti: il torneo maschile è un’esclusiva della televisione satellitare Sky Sport, ma oggi in primo piano c’è la finale femminile Barty Andreescu e di conseguenza ricordiamo che per seguire questa partita bisognerà rivolgersi invece alla web-tv federale SuperTennis, canale numero 64 del digitale terrestre; in entrambi i casi è disponibile il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go o al portale www.supertennis.tv. Per tutte le informazioni utili sulla competizione potrete poi consultare liberamente il sito ufficiale, che trovate all’indirizzo www.miamiopen.com e sul quale troverete notizie e tabellini statistici.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021, FINALE BARTY ANDREESCU: IL CAMMINO

In vista della diretta della finale femminile Barty Andreescu del Miami Open 2021, ricordiamo in sintesi il cammino dell’australiana e della candese, per entrambe cominciato al secondo turno avendo usufruito di un bye al primo. Ashleigh Barty ha debuttato soffrendo forse più del previsto per battere nel secondo turno la slovacca Kristina Kucova, poi ha vinto facilmente al terzo turno contro la lettone Jelena Ostapenko e negli ottavi ha battuto in tre set la bielorussa Viktoria Azarenka. Molto dura è stata la battaglia anche nei quarti contro un’altra bielorussa, cioè Aryna Sabalenka, mentre è stato molto più netto il successo ottenuto da Barty in semifinale contro l’ucraina Elina Svitolina, per giungere così alla finale in cui provare a difendere il titolo del 2019. Dall’altra parte del tabellone, Bianca Andreescu ha debuttato nel secondo turno vincendo contro la ceca Tereza Martincová, poi ha sofferto non poco per battere la statunitense Amanda Anisimova in tre durissimi set. Tre set, ma minore sofferenza per la canadese agli ottavi contro la spagnola Garbine Muguruza; ai quarti altra vittoria in tre set sempre contro una spagnola, in questo caso Sara Sorribes Tormo, infine una durissima battaglia contro la greca Maria Sakkari, piegata al tie-break del terzo set.

