Diretta Barty Collins/ Finale Australian Open 2022 streaming video tv, orario match

DIRETTA BARTY COLLINS: FINALE FEMMINILE AGLI AUSTRALIAN OPEN 2022

Barty Collins è la finale femminile agli Australian Open 2022: la Rod Laver Arena apre le sue porte, alle ore 9:30 italiane di sabato 29 gennaio, all’ultimo atto del torneo Wta dello Slam. Finale inedita: Ashleigh Barty, la numero 1 del ranking e netta favorita per il titolo, incrocia l’esordiente Danielle Collins, esordiente ovviamente in una finale Major. Sfida scontata? Forse, ma chissà: intanto nell’ultimo precedente, lo scorso anno agli ottavi di Adelaide – dunque in Australia – a vincere fu la Collins, chiaramente il contesto era diverso ma intanto la statunitense di St. Petersburg (Florida) ha spezzato una serie di quattro sconfitte contro l’australiana e ci ha detto che sì, potrebbe anche fare il colpo.

Che sarebbe tale, e anche di più: non ci nascondiamo, il fatto che Ash Barty giochi in casa è solo l’ultimo dei fattori a suo favore nella finale degli Australian Open, prima ancora viene il fatto che da qualche tempo l’australiana è sostanzialmente ingiocabile quando si presenta in campo al top della condizione, come del resto sembra essere in questi giorni. Schiantata anche Madison Keys, in semifinale, ora la numero 1 proverà a mettere in bacheca il suo terzo Slam; non va comunque sottovalutata la Collins, underdog che ha poco da perdere e che intanto è arrivata qui eliminando (demolendo) Iga Swiatek, mica poco. Vedremo come andrà la diretta di Barty Collins allora…

DIRETTA BARTY COLLINS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2022

La diretta tv di Barty Collins, finale femminile degli Australian Open 2022, sarà trasmessa su Eurosport: il canale ha seguito per due settimane il torneo dello Slam di tennis e naturalmente le sue telecamere saranno alla Rod Laver Arena per l’ultimo atto del tabellone Wta. Sarà una visione in chiaro per tutti, ma possiamo ricordare l’accessibilità anche attraverso il decoder di Sky o la piattaforma DAZN per gli abbonati, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video sarà possibile assistere al match anche per i clienti di Eurosport Player. Infine, facciamo riferimento per le informazioni utili – soprattutto il boxscore con le statistiche aggiornate in tempo reale – al sito ufficiale www.ausopen.com, liberamente consultabile.

DIRETTA FINALE BARTY COLLINS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Barty Collins ci presenta la finale degli Australian Open 2022. Pochi dubbi, lo ripetiamo, sul fatto che l’australiana sia clamorosamente favorita: lungo il percorso ha eliminato Lesia Tsurenko, poi le nostre Lucia Bronzetti e Camila Giorgi prima di far fuori la giovane Amanda Anisimova e altre due tenniste Usa come Jessica Pegula e Madison Keys. Ora gioca contro la quarta statunitense in fila: in occasione della semifinale avevamo ricordato le sconfitte subite negli Slam da Alison Riske, Sofia Kenin e Shelby Rogers, le statistiche possono dire qualcosa ma certamente la Barty vista agli Australian Open 2022 è una giocatrice che va incontro alla vittoria con le braccia spalancate.

Danielle Collins però ci deve provare: semifinalista qui nel 2019, da lunedì sarà nella Top 10 del ranking Wta per la prima volta. Raggiunge la finale Slam a 28 anni, e anche qui possiamo giocare con i numeri: avevano 28 anni Marion Bartoli e Angelique Kerber quando vinsero Wimbledon e Australian Open. Che sia di buon auspicio? Chissà: intanto, con la sua finale, gli Australian Open femminili ospitano per il terzo anno consecutivo una giocatrice Usa nell’ultimo atto, dopo Sofia Kenin (vittoria) e Jennifer Brady (sconfitta). La Daphne Akhurst Memorial Cup attende la sua nuova padrona, tra poco la diretta di Barty Collins per la finale degli Australian Open 2022 prenderà il via…



