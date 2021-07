Diretta Barty Pliskova/ Finale Wimbledon 2021 streaming video tv: orario e vincitrice

Oggi sabato 10 luglio la diretta della finale Barty Pliskova sarà naturalmente il pezzo forte per il torneo di Wimbledon 2021, che giunge al suo epilogo per quanto riguarda il singolare femminile. Sarà una finale di ottimo livello e questo non è scontato, perché il tennis femminile ci ha abituato a grandi sorprese anche nei tornei più prestigiosi, come ad esempio era successo poche settimane fa al Roland Garros. Invece l’erba di Wimbledon ci offrirà la finale Barty Pliskova, tra l’australiana testa di serie numero 1 e la ceca che comunque è la testa di serie numero 8: Ashleigh Barty e Karolina Pliskova si affronteranno dunque per stabilire chi sarà l’erede della rumena Simona Halep, che aveva vinto il torneo di Wimbledon nel 2019, prima dello stop imposto nel 2020 dalla pandemia di Coronavirus al torneo di tennis più prestigioso del mondo. Ci aspettiamo oggi pomeriggio, con inizio in programma da calendario alle ore 15.00 sul campo Centrale di Wimbledon, una partita divertente ed emozionante: la diretta di Barty Pliskova manterrà le attese?

DIRETTA BARTY PLISKOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE WIMBLEDON 2021

La diretta tv di Barty Pliskova, finale femminile di Wimbledon 2021, sarà garantita naturalmente da Sky Sport, che detiene i diritti per la trasmissione di tutto il torneo londinese del Grande Slam. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

DIRETTA BARTY PLISKOVA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della finale Barty Pliskova chiuderà Wimbledon 2021 per quanto riguarda il torneo femminile. Andiamo allora a ripercorrere il cammino fin qui delle due finaliste. L’australiana Ashleigh Barty ha avuto bisogno del terzo set al primo turno per battere la spagnola Suarez Navarro, poi però ha vinto in due set al secondo turno contro la russa Blinkova, al terzo turno contro la ceca Siniakova e anche agli ottavi di finale contro l’altra ceca Krejcikova (oggi dunque sarà per lei la terza sfida contro tenniste della Repubblica Ceca). Non è mancato pure un derby australiano, vinto in due set contro Tomljanovic ai quarti, infine Barty giovedì in semifinale ha vinto contro la tedesca Kerber sempre in due set, dunque è dal primo turno che non perde alcun parziale. Nella parte bassa del tabellone, Karolina Pliskova ha vinto al primo turno in due set contro la slovena Zidansek, per poi ripetersi anche nel secondo turno contro la croata Vekic, nel terzo battendo la connazionale Martincova in un derby ceco e agli ottavi superando la russa Samsonova. Netta vittoria in due set anche ai quarti contro la svizzera Golubic, dunque solo in semifinale Pliskova ha perso un set, ma infine ha eliminato la testa di serie numero 2, la bielorussa Sabalenka.

