DIRETTA BARTY VONDROUSOVA/ Finale Roland Garros 2019: focus sulla australiana

In avvicinamento alla diretta di Barty Vondrousova, andiamo adesso a presentare meglio l’australiana Ashleigh Barty. Testa di serie numero 8 all’inizio del Roland Garros 2019, Barty è nata il 24 aprile 1996 a Ipswich (nel Queensland, da non confondere con l’omonima città inglese) e dunque ha da poco compiuto 23 anni. Sicuramente il 2019 si sta rivalendo come l’anno della consacrazione ai massimi livelli per Ashleigh Barty: a gennaio i quarti raggiunti agli Australian Open, miglior risultato della carriera negli Slam, poi a fine marzo la prestigiosa vittoria nel Miami Open, uno dei tornei più importanti al mondo fuori dai quattro principali e adesso questa finale a Parigi, che fa ancora più impressione dal momento che la terra rossa non era mai stata per Ashleigh Barty la superficie d’elezione. Con il raggiungimento della finale, Barty è già certa di essere la numero 3 del mondo da lunedì, ma adesso c’è la possibilità di fare molto di più, cioè scavalcare anche Karolina Pliskova e soprattutto vincere vincere uno Slam, il primo della carriera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BARTY VONDROUSOVA

La diretta tv di Barty Vondrousova, finale del Roland Garros 2019, sarà trasmessa come di consueto da Eurosport, il canale tematico che trovate al numero 210 della piattaforma satellitare Sky. In alternativa sarà possibile seguire la partita decisiva del torneo femminile dello Slam parigino anche in diretta streaming video, tramite il servizio fornito agli abbonati tramite Eurosport Player oppure Sky Go.

ORARIO E PRESENTAZIONE FINALE

Barty Vondrousova è la finale del Roland Garros 2019 per quanto riguarda il singolare femminile. Un epilogo decisamente a sorpresa per il torneo del Grande Slam sulla terra rossa di Parigi, che vivrà la sua finale oggi pomeriggio, sabato 8 giugno 2019, a partire dalle ore 15.00. Si affrontano dunque l’australiana Ashleigh Barty, che fino all’anno scorso in carriera non era mai andata oltre il secondo turno al Roland Garros, e la rivelazione Marketa Vondrousova, classe 1999 che ad inizio torneo non era nemmeno compresa tra le 32 teste di serie. Vero che Barty aveva ottenuto agli Australian Open 2019 il migliore risultato in carriera arrivando ai quarti, ma sulla terra non aveva mai impressionato, mentre Vondrousova fino a due settimane fa era considerata un talento in prospettiva, ma ancora lontana dalle migliori. Questo Roland Garros 2019 tuttavia ha ribaltato tutte le gerarchie e questa sera una delle due sarà la regina di Francia, completando una sorta di “favola” che però sarà reale al 100%.

DIRETTA BARTY VONDROUSOVA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Barty Vondrousova, finale decisamente imprevedibile per il Roland Garros 2019 femminile, ripercorriamo il cammino fin qui della tennista australiana e di quella ceca. Barty ha esordito con tre facili successi in due set e senza soffrire troppo nei primi turni, rispettivamente contro la statunitense Jessica Pegula, l’altra americana Danielle Collins e la tedesca Andrea Petkovic. Negli ottavi Barty per la prima volta ha ceduto un set alla statunitense Sofia Kenin, poi però travolta per 6-0 al terzo set. Cammino molto “americano” per Ashleigh Barty, che in seguito ha eliminato ai quarti Madinson Keys ed infine in semifinale si è imposta in tre set sull’astro nascente Amanda Anisimova. Dall’altra parte del tabellone, Marketa Vondrousova ha avuto un cammino eccellente fin dai primi turni, nei quali ha eliminato sempre in due set nell’ordine la cinese Wang Yafan, la russa Anastasija Potapova, la spagnola Carla Suarez Navarro e la lettone Anastasija Sevastova. Per una non testa di serie un cammino già eccellente, ma Vondrousova non si è fermata e ha eliminato pure la croata Petra Martic nei quarti e la britannica Johanna Konta in semifinale, senza mai cedere nemmeno un set finora in tutto il Roland Garros 2019.



