Diretta Bayer Leverkusen Porto/ Streaming video tv: dentro o fuori (Champions)

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN PORTO: TEDESCHI FAVORITI, MA SARÀ UNA BATTAGLIA!

Bayer Leverkusen Porto, partita diretta dall’arbitro romeno István Kovács, si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 12 ottobre 2022: all’Allianz Arena siamo in campo per la quarta giornata del gruppo B di Champions League. Aspirine e Dragoes di nuovo contro a otto giorni di distanza dalla gara d’andata: la sfida del Do Dragao è finita 2-0 per la formazione di Conceicao, reti di Zaidu e Galeno.

Bayer Leverkusen e Porto hanno raccolto 3 punti nelle prime tre giornate del gruppo B, stesso punteggio dell’Atletico Madrid. In vetta alla classifica del girone c’è il Club Bruges, con 9 punti. La sfida dell’Allianz Arena sarà decisiva, dunque, e le due squadre faranno di tutto per assicurarsi i tre punti.

BAYER LEVERKUSEN PORTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayer Leverkusen Porto verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno eventualmente sfruttare la sottoscrizione al pacchetto Calcio e avvalersi del servizio di mobilità garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa la partita di Champions League potrà essere seguita in diretta streaming video attraverso il portale Mediaset Infinity Plus: naturalmente, anche in questo caso servirà essere abbonati e utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN PORTO

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Bayer Leversuken Porto. Partiamo dalla compagine tedesca, ora allenata da Xabi Alonso. Le Aspirine scendono in campo con il 4-3-3: Hradecky, Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Hincapie, Andrich, Hlozek, Aranguiz, Diaby, Schick, Hudson-Odio. Passiamo adesso ai Dragoes, schierati con il 4-4-2: Diogo Costa, Joao Mario, Pepe, Carmo, Wendell, Bruno Costa, Eustaquio, Uribe, Pepe, Evanilson, Taremi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bayer Leverkusen Porto vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri messi a disposizione dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Bayer Leverkusen è a 2,10, il pareggio è quotato 3,55, mentre la vittoria del Porto è quotata 3,30. Si profila una gara ricca di reti: l’Under 2,5 è a 2,02, mentre l’Over 2,5 è 1,70. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 1,60 e 2,20.

