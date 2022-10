DIRETTA PORTO BAYER LEVERKUSEN/ Video streaming tv: fischia Anthony Taylor

DIRETTA PORTO BAYER LEVERKUSEN: L’ARBITRO

Per la diretta di Porto Bayer Leverkusen soffermiamoci ora sui direttori di gara. L’arbitro principale sarà l’inglese Anthony Taylor aiutato da Gary Beswick e Lee Betts che vestiranno i panni dei guardalinee. Il quarto uomo sarà Andrew Madley con Var Stuart Attwell. L’unico non inglese sarà lo svizzero Fedayi San che sarà all’Avar. Anthony Taylor è nato a Manchester il 20 ottobre del 1978. Il 3 febbraio del 2010 ha esordito in Premier League nella sfida Fulham Portsmouth.

Il debutto da internazionale arriva il primo agosto del 2013 quando dirige la sfida Slask Wroclaw Club Brugge valida per l’Europa League. L’8 ottobre dello scorso anno ha diretto la finale di Uefa Nations League Spagna Francia. Quest’anno ha diretto già ai gironi la sfida di Champions Paris Saint German Juventus terminata col risultato di 2-1 inoltre nei preliminari aveva già diretto Stella Rossa Maccabi Haifa terminata invece 2-2 con gli israeliani che si sarebbero poi ritrovati proprio nel girone della Vecchia Signora.

PORTO BAYER LEVERKUSEN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Porto Bayer Leverkusen sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League suL canale Sky Sport 257. La diretta streaming video di Porto Bayer Leverkusen sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + e pure in questi casi, sempre per i rispettivi abbonati.

PORTO BAYER LEVERKUSEN: PORTOGHESI FAVORITI!

Porto Bayer Leverkusen, diretta presso l’Estadio do Dragao della città portoghese dall’arbitro inglese Anthony Taylor, comincerà alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 4 ottobre 2022, per la terza giornata del girone B della Champions League 2022-2023. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Porto Bayer Leverkusen sarà delicatissima soprattutto per i padroni di casa, ancora a zero punti con due sconfitte, soprattutto il disastroso 0-4 casalingo contro il Bruges. Una sconfitta avrebbe già il sapore dell’eliminazione, un pareggio sarebbe un brodino ma solo la vittoria rilancerebbe davvero il Porto.

Dall’altra parte il Bayer Leverkusen ha la grande occasione per mettere fuori dai giochi una rivale, ma rischia naturalmente anche di subire l’aggancio, perché i tedeschi finora hanno perso a Bruges e vinto in casa contro l’Atletico Madrid. La situazione è ancora molto fluida ma naturalmente il doppio confronto (settimana prossima si giocherà la stessa partita in Germania) inciderà tantissimo sui destini delle due squadre: che cosa ci offrirà la diretta di Porto Bayer Leverkusen?

PROBABILI FORMAZIONI PORTO BAYER LEVERKUSEN

Scopriamo anche quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta di Porto Bayer Leverkusen. Sergio Conceicao dovrebbe schierare i padroni di casa lusitani secondo il modulo 4-4-2 con Diogo Costa in porta; la difesa a quattro sarà formata da Joao Mario, Carmo, Pepe e Wendell; altra linea a quattro centrocampo, dove dovrebbero agire Galeno, Otavio, Uribe e Pepé; infine la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Toni Martinez e Taremi.

Quanto agli ospiti del Bayer Leverkusen, allenati da mister Seoane, dovrebbero schierarsi in campo al Dragao secondo il modulo 4-2-3-1 e questi possibili titolari: Hradecky in porta e davanti a lui la retroguardia a quattro con Kossounou, Tah, Tapsoba e Hincapie; in mediana la coppia formata da Demirbay e Aranguiz; sulla trequarti invece ecco Azmoun, Hlozek e Diaby a sostegno della prima punta Schick.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire anche uno sguardo al pronostico sulla diretta Porto Bayer Leverkusen in base alle quote Snai. Il segno 1 per la vittoria casalinga del Porto è considerato favorito e quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,25 sul segno 2 qualora vincessero gli ospiti del Bayer Leverkusen e fino a 3,65 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

