Dopo aver vinto il big match di Premier League di domenica scorsa contro il Chelsea di Enzo Maresca, il Liverpool ha ottenuto un altro successo importante in Champions League. Nella serata di ieri, infatti, il gruppo agli ordini di Slot ha sconfitto in trasferta i tedeschi del Lipsia con la rete decisiva realizzata da Darwin Nunez.

Tuttavia, le prime occasioni della sfida sono state proprio per il club tedesco. Il Lipsia, infatti, ci ha provato prima Xavi Simons e poi con Benjamin Sesko. Al 14′, inoltre, anche Haidara ha tirato verso la porta del Liverpool, ma Kelleher si è fatto trovare sempre pronto. Con il trascorrere dei minuti, però, i ‘Reds’ hanno guadagnato sempre più campo, andando in vantaggio con Darwin Nunez al 27‘.

Il centravanti è stato di nuovo pericoloso qualche minuto dopo, ma questa volta Gulacsi è riuscito a respingere. Il Lipsia ci ha provato con Haidara (parato da Kelleher), ma l’ultima occasione della prima frazione di gara è stata per il Liverpool. Il club inglese, di fatto, è andato ancora vicino al gol con Gakpo che, però, ha visto la sua conclusione terminare di poco a lato.

Lo stesso calciatore olandase si è ripetuto ad inizio del secondo tempo, ma Gulacsi è riuscito a parare il suo tentativo. Il Liverpool, di fatto, ha legittimato il gol di vantaggio di Darwin Nunez, visto che al 70′ ha preso una traversa con Mac Allister. Il Lipsia si è svegliato nei minuti finali, ma la squadra di Slot è riuscita a difendersi senza subire azioni davvero pericolose da parte del team tedesco.

Il Liverpool, dunque, ha sì vinto con un solo gol di scarto, ma ha sicuramente meritato il successo finale. Con questa vittoria, quindi, la squadra di Slot guida insieme all’Aston Villa di Unai Emery ( entrambe a punteggio pieno) la classifica di questa fase della Champions League.

Dopo questo successo contro il Lipsia, il Liverpool è atteso da un’altra gara molto difficile. Domenica prossima, infatti, i ‘Reds’ sono attesi da un altro big match della Premier League, visto che sfideranno all’Emirates l’Arsenal di Mikel Arteta. Gli uomini di Slot, di fatto, cercheranno di difendere il proprio primato, visto che guidano la classifica del campionato inglese con un punto di vantaggio sul Manchester City di Pep Guardiola e quattro sull’Aston Villa e, per l’appunto, i ‘Gunners’. Mentre il Lipsia, primo in Bundesliga insieme al Bayern Monaco, giocherà in casa contro il Friburgo.

