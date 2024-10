DIRETTA LEVERKUSEN MILAN: I TESTA A TESTA

Forse un po’ a sorpresa, dobbiamo evidenziare che la diretta Leverkusen Milan sarà una partita inedita, perché non ci sono precedenti ufficiali tra le Aspirine tedesche e il Diavolo meneghino prima della seconda giornata di questa nuova Champions League allargata. La sfida è comunque intrigante perché parliamo evidentemente di due big, i campioni di Germania in carica e la società già sette volte campione d’Europa. Spendiamo comunque qualche parola sul testa a testa fra Bayer Leverkusen e Milan grazie alle statistiche del sito specializzato Transfermarkt.

I numeri ci dicono che la rosa dei padroni di casa del Leverkusen vale complessivamente 627,25 milioni di euro, pari a 25,09 milioni di euro di media per ogni singolo giocatore della società campione di Germania in carica. I numeri sono decisamente simili anche parlando del Milan del nuovo allenatore Paulo Fonseca, per cui Transfermarkt indica per i rossoneri italiani un valore globale che arriva a 601,01 milioni di euro, quindi la media per ogni giocatore della rosa della società milanese arriva al valore di 23,12 milioni di euro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA TV LEVERKUSEN MILAN, STREAMING VIDEO

Se siete interessati ad assistere alla diretta Leverkusen Milan, vi basterà sottoscrivere un abbonamento con Sy. Questo vi permetterà inoltre di guardare il match su tutti i dispostivi mobili attraverso l’applicazione scaricabile ovunque.

LEVERKUSEN MILAN, TRASFERTA PER I ROSSONERI

Le Aspirine ospitano il Diavolo in questa seconda giornata di Champions League. La diretta Leverkusen Milan è tra le gare più interessanti di questo turno della Coppa dalle grandi orecchie con la BayArena che sarà al completo. Il Bayer non ha un bel ricordo delle squadre italiane: se con la Roma, seppur un po’ di fatica, era riuscita a passare il turno evitando anche la sconfitta, con l’Atalanta rimarrà indelebile quel 3-0 incassato in occasione della finalissima di Europa League.

Il Milan è reduce dalla vittoria contro il Lecce che segue quella del derby contro l’Inter, un successo fondamentale che ha cambiato completante l’umore in casa rossonera che fino a quel momento non era dei migliori.

LE PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN MILAN

Queste sono invece le probabili formazioni della diretta Leverkusen Milan. I campioni di Germania in carica scenderanno sul terreno di gioco col 3-4-2-1. Hrádecký difenderà la porta delle Aspirine con Tapsoba, Tah e Hincapié in difesa. Centrocampo composto da Frimpong, Andrich, Xhaka e Grimaldo mentre Terrier e Wirtz supporteranno Boniface. Il Milan invece predilige un classico 4-4-2. Trai pali Maignan con Emerson Royal, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez in difesa. Agiranno da esterni Pulisic e Leao con Fofana-Reijnders in mediana. Tandem offensivo Morata-Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LEVERKUSEN MILAN

Per concludere, la cosa migliore da fare è analizzare le quote per le scommesse della diretta Leverkusen Milan. Favorita la squadra tedesca a 1.68 rispetto al 4.60 associato al successo dei rossoneri. Il segno X del pareggio lo si trova a 4.10. Se vi interessa parlare di reti segnate, l’Over 2.5 è a 1.52 contro l’Under alla stessa soglia a 2.40. Infine Gol a 1.52 e No Gol: 2.40​.