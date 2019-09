Diretta Bayern Monaco Colonia/ Streaming video e tv: bavaresi favoriti

Bayern Monaco Colonia, in diretta dallo stadio Allianz Arena della città bavarese, si gioca questo pomeriggio sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.30 per la quinta giornata della Bundesliga tedesca 2019-2020. Bayern Monaco Colonia è una partita da vincere per la squadra di casa: i bavaresi sono reduci da un eccellente debutto in Champions League, ma l’inizio del campionato (due vittorie e altrettanti pareggi) non è particolarmente brillante per gli standard del Bayern, che settimana scorsa ha raccolto un pareggio contro il Lipsia, attualmente capolista. Il Colonia invece è in coda con una vittoria a fronte di tre sconfitte, è reduce da una sconfitta casalinga contro il Borussia Monchengladbach e andrà a caccia di una impresa non facile all’Allianz Arena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Colonia sarà disponibile per gli abbonati Sky, che detiene i diritti per la Bundesliga tedesca. L’appuntamento sarà dunque sul canale Sky Sport Collection (che è il numero 205), oppure in diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO COLONIA

Analizzando adesso le probabili formazioni di Bayern Monaco Colonia, per i padroni di casa si può adottare di partenza la formazione che mercoledì ha travolto la Stella Rossa, pur se un minimo di turnover possibile per Kovac. In porta Neuer, difesa a quattro con Kimmich, Sule, Pavard ed Hernandez; in mediana la coppia formata da piago e Tolisso, sulla trequarti ecco invece Coman, Coutinho e Perisic in appoggio alla prima punta, naturalmente Lewandowski. La risposta del Colonia di Achim Beierlorzer potrebbe basarsi su un 4-4-2 con Horn in porta, protetto dalla retroguardia formata da Ehizibue, Bornauw, Czichos ed Hector; a centrocampo Schaub esterno destro, in mediana Skhiri e Verstraete, a sinistra Drexler; infine la coppia d’attacco che dovrebbe vedere in campo Cordoba e Modeste.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine uno sguardo a pronostico e quote per Bayern Monaco Colonia. Non stupisce osservare che per l’agenzia di scommesse Snai sia nettamente favorita la squadra di casa: il segno 1 è quotato a 1,13. Con il segno X si sale già di tantissimo e si arriva a 8,75. La quotazione più alta tuttavia è quella per il colpaccio del Colonia: il segno 2 infatti vale 18,00 volte la posta in palio.



