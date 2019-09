Diretta Bayern Stella Rossa/ Streaming video tv: grande fascino in Champions League

Bayern Stella Rossa, che sarà diretta dall’arbitro scozzese Bobby Madden, si gioca mercoledì 18 settembre alle ore 21.00 presso l’Allianz Arena, e sarà una delle sfide della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020. I tedeschi tornano a caccia di quella Coppa che hanno già vinto 5 volte nella loro storia, nel 1974, nel 1975, nel 1976, nel 2001 e nel 2013, ma che è sfuggita negli ultimi anni nonostante massicci investimenti della proprietà. Il Bayern Monaco vince la Bundesliga tedesca da 7 stagioni consecutive, dal 2013 al 2019 sempre campione, striscia che stabilisce un record assoluto del calcio tedesco. Di fronte i bavaresi si troveranno l’unica formazione serba ad aver mai alzato la Champions League, nella finale di Bari del 1991. La Stella Rossa Belgrado, dopo anni difficili, si presenta ai nastri di partenza della fase a gironi della competizione per il secondo anno consecutivo, dopo aver superato tre turni preliminari e aver ristabilito la propria egemonia nel campionato serbo, di cui è campione in carica e che ha vinto 4 volte nelle ultime 6 stagioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bayern Stella Rossa, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sui canali del satellite di Sky Sport. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc, o utilizzando l’app Sky Go tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN STELLA ROSSA

Diamo un rapido sguardo alle probabili formazioni che scenderanno in campo in Bayern Stella Rossa, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, nel turno d’esordio della Champions League 2019/20. 4-2-3-1 per il Bayern Monaco allenato dal croato Kovacs che schiererà: Neuer, Pavard, Sulé, Hernandez, Alaba, Alcantara, Kimmich, Coman, Coutinho, Perisic, Lewandowski. Risponderà la Stella Rossa Belgrado guidata in panchina dal serbo Milojevic con un 4-2-3-1: Borjan, Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic, Jovancic, Canas, Garcia, Marin, Vukanovic, Boakye.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo il bookmaker Snai, il Bayern Monaco è favorito per la vittoria nel turno di esordio in Champions League contro la Stella Rossa Belgrado. Successo interno quotato 1.08, pareggio offerto a una quota di 11.00 ed affermazione esterna proposta a una quota di 21.00. Per i gol realizzati in totale nel corso del match, le quote per gli scommettitori sono 1.28 per quanto riguarda l’over 2.5 e 3.75 per quanto concerne l’under 2.5.



