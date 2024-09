DIRETTA BAYERN DINAMO ZAGABRIA: I TESTA A TESTA

Quasi pronti a vivere la diretta di Bayern Dinamo Zagabria, possiamo brevemente fare i conti del testa a testa tra queste due squadre. I match disputati a livello ufficiale sono quattro: due nel girone di Champions League 2015-2016, due nei quarti di Coppa delle Fiere 1962-1963. Ora, nove anni fa il Bayern Monaco aveva vinto entrambe le partite senza subire gol, all’Allianz Arena aveva timbrato un netto 5-0 con i gol di Douglas Costa, Mario Gotze e Robert Lewandowski che aveva realizzato una tripletta. Storia ben diversa invece negli anni Sessanta: a qualificarsi era stata la Dinamo Zagabria, espressione di un calcio jugoslavo all’avanguardia.

Addirittura allo Staditsches Stadion an der Grunwalder Strasse era finita 1-4: la Dinamo Zagabria era andata a segno con tre gol di Zdenko Kobescak e il sigillo di Drazan Jerkovic, solo nel finale Alfred Brecht aveva accorciato le distanze ma a Zagabria era finita 0-0. Per il Bayern Monaco, ancora non la corazzata che di lì a qualche anno sarebbe diventata, giocava come portiere un diciannovenne Sepp Maier: sostituito al termine del primo tempo, al ritorno si sarebbe accomodato in panchina ma di lì a brevissimo sarebbe davvero iniziato il suo regno, senza alcuna interruzione. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BAYERN MONACO DINAMO ZAGABRIA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Bayern Monaco Dinamo Zagabria sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o al servizio streaming di NOW TV. Per non perdersi le azioni salienti e i momenti migliori di questo match sarà possibile seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sull’andamento della partita.

KOMPANY AL DEBUTTO IN CHAMPIONS LEAGUE

L’Allianz Arena di Monaco di Baviera torna ad essere il teatro della Champions League e lo fa per la diretta Bayern Monaco Dinamo Zagabria. Dalle 21,00 di martedì 17 settembre torneranno in campo i bavaresi che si presentano a questa competizione con la voglia di vincere dopo anni di digiuno.

I tedeschi hanno iniziato benissimo la Bundesliga e hanno vinto tutte le prime tre partite giocate sotto la gestione Kompany. A Monaco arriva la Dinamo Zagabria che cerca il colpaccio e ha voglia di riscattare l’ultima sconfitta subita contro l’Hajduk Spalato. I croati mancano a questa competizione da un anno e vogliono tornare a mettere in vetrina il calcio croato.

BAYERN MONACO DINAMO ZAGABRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per questo debutto della nuova Champions League andiamo a vedere anche le probabili formazioni della partita. I bavaresi si presentano a questa sfida con il produttivo 4-2-3-1 presentato da Vincent Kompany che ha sta facendo rendere al meglio un Harry Kane in grande forma. Alle sue spalle ci saranno Musiala e Gnabry con Sané, Olise e Coman in ballottaggio per l’altro posto sull’esterno.

Jakirovic si presenta a questa sfida con un modulo a specchio dove Baturina è il punto di riferimento sulla trequarti a sostegno di Bruno Pektovic. Ademi e Sucic giocheranno davanti alla difesa con Marko Rog che cerca minutaggio anche a partita in corso.

BAYERN MONACO DINAMO ZAGABRIA, LE QUOTE

Partono nettamente favoriti i padroni di casa nelle quote proposte da Sisal per la diretta Bayern Monaco Dinamo Zagabria. L’1 per i tedeschi è quotato a 1, 14 contro il 2 per i croati che sale fino a 18,00 contro il pareggio X che si ferma a 8,50.