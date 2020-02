Diretta Bayern Monaco Lipsia/ Streaming video: scontro al vertice all’Allianz Arena!

Bayern Monaco Lipsia, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, domenica 9 febbraio 2020 alle ore 18.00 sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata della Bundesliga tedesca. E’ il momento del grande scontro al vertice, il Bayern Monaco nell’ultima giornata di campionato si è ripreso la vetta della classifica, sorpassando di un punto il Lipsia fermato sul pari dal Borussia Monchengladbach. I bavaresi hanno invece inanellato 6 vittorie consecutive in Bundesliga ed hanno scacciato il fantasma di una stagione deludente dopo 7 campionati vinti di fila. La formazione della Red Bull vivrà la sfida come un esame di maturità estremamente importante, solo passare all’Allianz Arena farebbe pensare al Lipsia di poter essere davvero competitivo per il primo titolo nazionale della sua storia. All’andata alla Red Bull Arena il match è terminato 1-1 con gol di Lewandowski per il Bayern e Forsberg per il Lipsia. Da quando è approdato in Bundesliga, il Lipsia non ha mai vinto all’Allianz Arena, sconfiggendo solo una volta in campionato il Bayern con un 2-1 casalingo il 18 marzo 2018.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Lipsia sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare sul canale di Sky Sport numero 203 della piattaforma satellitare, ovvero Sky Sport Football. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione per seguire la partita anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO LIPSIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Bayern Monaco Lipsia, domenica 9 febbraio 2020 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sfida valevole per la ventunesima giornata della Bundesliga tedesca. Il Bayern Monaco allenato da Flick dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Alcantara; Muller, Goretzka, Perisic; Lewandowski. Il Lipsia guidato in panchina da Nagelsmann sarà chiamata a rispondere con un 4-4-2 così disposto sul rettangolo verde: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Haidara, Laimer, Forsberg; Werner, Schick.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Bayern Monaco e Lipsia, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.40, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 5.50 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 6.25. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.30 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 3.45.



© RIPRODUZIONE RISERVATA