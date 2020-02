Diretta Mainz Bayern/ Streaming video tv: i bavaresi puntano alla vetta!

Mainz Bayern, in diretta dalla Opel Arena di Magonza, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 15.30, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata della Bundesliga tedesca. Dopo l‘ultimo 5-0 allo Schalke in casa il Bayern Monaco sembra ormai convinto della possibilità di conquistare per l’ottava volta di fila la Bundesliga. Il Lipsia è caduto a Francoforte ed è ora distante una sola lunghezza in vetta alla classifica, soprattutto i bavaresi sembrano tornati lo schiacciasassi abituale in campionato dove sono reduci da 5 vittorie consecutive con 20 gol fatti e solo 2 subiti. Numeri ai quali proverà ad opporsi un Mainz che è ripartito invece in Bundesliga, dopo la sosta invernale, con 2 sconfitte consecutive subite contro Friburgo e Borussia Monchengladbach. La squadra di Beierlorzer mantiene un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e non vince dalla goleada di Brema, 0-5 il 17 dicembre scorso. Così come in goleada ha vinto il Bayern il match d’andata, 6-1 all’Allianz Arena. I bavaresi hanno vinto gli ultimi 5 precedenti in Bundesliga contro il Mainz e le ultime 7 sfide disputate alla Opel Arena. Ultima vittoria in casa per il Mainz contro il Bayern, il 3-2 del 27 novembre 2011.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mainz Bayern non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 204 di Sky, ovvero Sky Sport Arena. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta la Bundesliga in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI MAINZ BAYERN

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Mainz Bayern, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 15.30 presso la Opel Arena di Magonza, sfida valevole per la ventesima giornata della Bundesliga tedesca. Il Mainz allenato da Beierlorzer dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Zentner; Pierre-Gabriel, Niakhate, Hack, Brosinski; Baku, Kunde Malong; Oniswo, Boetius, Quaison; Mateta. Il Bayern Monaco guidato in panchina da Flick sarà chiamato a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Alcantara; Muller, Goretzka, Perisic; Lewandowski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Mainz e Bayern, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 13.00, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 7.50 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 1.15. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.75 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.10.



