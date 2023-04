DIRETTA/ Bayern Monaco Manchester City streaming video tv: show inglese all’andata

DIRETTA BAYERN MONACO MANCHESTER CITY: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Bayern Monaco Manchester City sono stati ben sette nelle gare ufficiali, tutte disputate nella strepitosa cornice della Champions League. Il più recente, ovvero l’andata, aveva visto sorridere gli inglesi con un rotondo 3-0 targato Rodri, Bernardo Silva e Haaland, alla sua prima vittoria contro il Bayern dopo che con la maglia del Borussia Dortmund non era mai riuscito a imporsi.

Nel 2014 le squadre si sono affrontare ai gironi con il successo interno bavarese grazie a Boateng al novantesimo e quello degli inglesi a Manchester in un pirotecnico 3-2: rosso per Benatia al ventesimo e conseguente rigore realizzato da Aguero, rimonta entro fine primo tempo dei tedeschi con Xabi Alonso e Lewandowski fino alla contro-rimonta del City con altre due reti di Aguero tra l’85’ e il 91′. (aggiornamento di Christian Attanasio)

BAYERN MONACO MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Manchester City sarà garantita in esclusiva per gli abbonati a Sky Sport, che trasmetterà la partita di Champions League sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 253. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Bayern Monaco Manchester City, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sky Go, sempre per gli abbonati.

GRANDE EQUILIBRIO!

Bayern Monaco Manchester City, in diretta mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 21.00 presso l’Allianz Arena di Monaco, sarà una sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Tuchel e Guardiola pronti a tutto per strappare il pass per le semifinali, ma i bavaresi avranno bisogno di una vera e propria impresa per centrare l’obiettivo…

La gara d’andata è finita 3-0 per i Citizens: reti di Rodri, Bernardo Silva e il solito Haaland. Il Bayern Monaco avrà bisogno di una vittoria con almeno quattro reti di scarto per ribaltare la sfida, mentre con una vittoria con tre reti di scarto si andrà ai supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO MANCHESTER CITY

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Bayern Monaco Manchester City, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della sfida. Partiamo dai padroni di casa, Tuchel punta sul 4-2-3-1: Sommer, Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Gnabry. Passiamo adesso ai Citizens, Guardiola sceglie il consueto 4-1-4-1: Ederson, Stones, Akanji, Dias, Akè, Rodri, Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish, Haaland.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bayern Monaco Manchester City sono molto equilibrate, ma sorridono un po’ di più alla formazione di Pep Guardiola. Andiamo a scoprire i numeri di Eurobet: la vittoria del Bayern Monaco è a 2,70, il pareggio è a 3,70, mentre il successo del Manchester City è a 2,40. Si profila una gara ricca di reti: Over 2,5 a 1,48 e Under 2,5 a 2,50. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,42 e a 2,70.











