DIRETTA BAYERN MONACO MILANO/ Video streaming tv: il pensiero di Ettore Messina (Eurolega, 5 dicembre 2023)

DIRETTA BAYERN MONACO MILANO: PARLA MESSINA

In attesa della diretta di Bayern Monaco Milano, bisogna purtroppo dare spazio alla brutta sconfitta casalinga di settimana scorsa contro lo Zalgiris Kaunas, che il coach Ettore Messina aveva commentato con queste parole: “E’ stata una sconfitta dura, ovviamente. In difesa abbiamo sofferto il loro gioco interno quando ci hanno attaccato soprattutto contro i lunghi e in difesa non siamo riusciti ad arginare la loro aggressività, non abbiamo mosso abbastanza la palla non ci siamo creati vantaggi contro la loro fisicità, abbiamo avuto pochi assist, a conferma di questo”. Messina purtroppo aveva dovuto registrare anche un’inversione di tendenza in senso negativo da parte della sua Olimpia Milano.

“Venivamo da tre partite molto buone, poi nel secondo tempo della gara con Pistoia abbiamo rovinato tutto. Ora siamo andati nella stessa direzione. Siamo partiti timorosi e quando sei timoroso per vincere devi difendere come un pazzo. Ma noi abbiamo commesso errori anche difensivi inaccettabili e dei quali dovremo parlare. In questo momento, non ci sono alternative al lavoro e al miglioramento. Il quintetto con Mirotic e Voigtmann insieme è vero che stasera ha fatto fatica, ma proprio per questo Johannes ha giocato 19 minuti, non un’enormità, e invece abbiamo usato anche Hines e Melli insieme proprio per dare più nerbo alla difesa”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BAYERN MONACO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Milano sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Bayern Monaco Milano (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

BAYERN MONACO MILANO: PER NON AFFONDARE!

Bayern Monaco Milano, in diretta dalla BMW Arena naturalmente di Monaco di Baviera, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, martedì 5 dicembre 2023, per la dodicesima giornata della Eurolega di basket edizione 2023-2024. Si apre un doppio turno che caratterizzerà questa settimana con un match delicatissimo, la diretta di Bayern Monaco Milano vede infatti purtroppo messa piuttosto male l’Olimpia Milano, che con quattro vittorie a fronte di sette sconfitte sta tenendo un ritmo che non consentirebbe sogni di gloria, se si dovesse proseguire così.

Va anche detto che Milano ha vinto tre delle ultime cinque, quindi in realtà il periodo non sarebbe del tutto negativo, però serve una svolta, magari sotto forma di vittoria in trasferta sul campo del Bayern Monaco, che globalmente non è messo molto meglio con cinque vittorie a fronte di sei sconfitte, però ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate e naturalmente potrà anche contare sul fattore campo. Queste sono le partite che possono garantire la svolta fra l’anonimato e una stagione ancora ricca di speranze: cosa ci dirà la diretta di Bayern Monaco Milano?

DIRETTA BAYERN MONACO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Bayern Monaco Milano, abbiamo già tratteggiata per sommi capi il cammino dell’EA7 Emporio Armani Milano nelle precedenti undici giornate di Eurolega. L’inizio era stato disastroso per gli uomini di coach Ettore Messina, con cinque sconfitte nelle prime sei giornate che hanno subito costretto l’Olimpia a una rincorsa affannosa. Da quel momento in poi non sono mancati miglioramenti, sotto forma appunto di tre vittorie nelle ultime cinque giornate, fra cui un meraviglioso +31 rifilato a Valencia, però siamo già in una situazione critica e basta uno scivolone come il ko casalingo contro lo Zalgiris Kaunas per mettersi davvero nei guai.

D’altronde, che la stagione dell’Olimpia Milano sia difficile si capisce soprattutto dal rendimento in campionato, dove i numeri sono davvero indegni di una delle due corazzate del basket italiano; in Eurolega in proporzione l’Olimpia fa meglio, ma è evidente che non basterebbe. Attenzione a un Bayern Monaco in forma, che ha vinto tre delle ultime quattro partite disputate, compreso il netto 90-76 rifilato nello scorso turno alla Virtus Bologna. Curiosamente, subito dopo arriva in Baviera anche l’Olimpia, speriamo quindi che stavolta l’epilogo sia differente: cosa ci dirà in tal senso la diretta di Bayern Monaco Milano?











