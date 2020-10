Diretta Bayern Monaco Olimpia Milano/ Streaming video: esordio in Eurolega! (basket)

DIRETTA BAYERN MONACO OLIMPIA MILANO: DEBUTTO IN EUROLEGA SENZA TRE BIG!

Bayern Monaco Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Miguel Angel Perez, Saso Petek e Spiros Gkontas: appuntamento alle ore 20:30 di venerdì 2 ottobre presso l’Audi Dome di Monaco di Baviera, dove va in scena la 1^ giornata di basket Eurolega 2020-2021. Incrocio suggestivo per l’Olimpia, che all’esordio nel torneo continentale affronta subito Andrea Trinchieri che ha fatto ritorno in Germania, dove aveva già dominato con il Bamberg, per una nuova sfida. Non solo: nel roster bavarese figurano anche l’ex Leon Radosevic e il nostro Diego Flaccadori, per cui tanta Italia in una squadra che ha come obiettivo quello di provare a inserirsi nella corsa per i playoff, sapendo che le favorite sono altre. Tra queste la stessa Olimpia Milano, che l’anno scorso prima della chiusura definitiva per Coronavirus stava penando e probabilmente avrebbe mancato il traguardo un’altra volta; quest’anno invece le cose potrebbero essere diverse per la squadra di Ettore Messina, ma intanto vedremo come andrà questa prima partita stagionale aspettando la diretta di Bayern Olimpia Milano, della quale possiamo iniziare a presentare i temi principali.

DIRETTA BAYERN MONACO OLIMPIA MILANO STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Olimpia Milano sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, perché sarà trasmessa su Eurosport 2 che è un canale accessibile solo attraverso il decoder; ci sarà la possibilità di visionarlo anche attraverso l’applicazione Sky Go, inoltre servirà un abbonamento anche per seguire la partita in diretta streaming video sul portale Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di Eurolega ai clienti. Il sito ufficiale www.euroleague.net vi fornirà le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA BAYERN MONACO OLIMPIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Bayern Olimpia Milano troviamo due squadre che stanno affrontando diversi momenti nella stagione: non ha ancora iniziato il campionato la formazione tedesca, che deve riscattare una stagione che non è andata secondo le aspettative. Milano invece ha già trionfato nella nuova Supercoppa Italiana, vincendo tutte le partite che ha disputato e mostrando una superiorità a tratti anche imbarazzante, e ha inaugurato la Serie A1 con un successo sul parquet di Reggio Emilia. Ettore Messina come detto ha a disposizione una corazzata: le aggiunte nel roster sono di quelle importanti perché parliamo di giocatori che negli anni recenti sono stati fattori determinanti in Eurolega, e che naturalmente sono arrivati in Lombardia con il chiaro intento di dare una svolta soprattutto in ambito internazionale. L’esordio potrà già darci qualche indicazione, anche riguardo le rotazioni che il coach dovrà gioco forza operare a livello dei 12 giocatori da mandare a referto; un tema che riguarderà tutte le uscite di un’Olimpia davvero profonda, che in Italia non teme rivali ma in Eurolega sa di dover lottare con colossi che sono sullo stesso piano se non addirittura superiori. Tra poco l’Audi Dome di Monaco aprirà le sue porte, e cominceremo ad avere qualche risposta utile…

