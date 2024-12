DIRETTA MILANO VILLEURBANNE: GRANDE MOMENTO PER L’OLIMPIA!

La diretta Milano Villeurbanne ci farà compagnia alle ore 20:45 di venerdì 6 dicembre, presso l’Unipol Forum: è la 14^ giornata di basket Eurolega 2024-2025, ci avviciniamo a grandi passi alla chiusura del girone di andata e troviamo finalmente un’Olimpia assolutamente combattiva, capace di girare le carte in tavola dopo un inizio che faceva presagire uno scenario del tutto simile a quello delle stagioni precedenti. La grande vittoria di Istanbul, contro il Fenerbahçe capolista del torneo, ha definitivamente lanciato Milano o comunque ci ha detto che questa Olimpia può davvero giocarsi la qualificazione al play in, se non addirittura andare direttamente ai playoff.

Nella seconda sfida della settimana, sempre in casa, si tratta di una possibilità di salire ancor più in classifica perché l’Asvel è una squadra che ancora una volta sta faticando e difficilmente riuscirà a proseguire la sua corsa dopo il girone unico, tuttavia bisognerà stare attenti perché Milano ha già perso contro l’Alba Berlino e in Eurolega poche cose sono davvero scontate. Noi ora vedremo cosa succederà nel corso della diretta Milano Villeurbanne, aspettiamo che la partita prenda il via e nel frattempo facciamo qualche considerazione sui suoi aspetti principali.

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Anche per quanto riguarda la diretta tv di Milano Villeurbanne l’appuntamento è sui canali della televisione satellitare, dobbiamo infatti ricordare che l’Eurolega rimane appannaggio di Sky Sport e dunque saranno solo gli abbonati a questa emittente che potranno seguire le immagini del match in questione, attivando anche l’opzione della diretta streaming video senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. In alternativa la diretta Milano Villeurbanne sarà usufruibile anche sulla piattaforma DAZN, ma anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE: PARTITA ABBORDABILE

Con la diretta Milano Villeurbanne andiamo dunque a parlare di una partita interessante e che certamente pende dalla parte dell’Olimpia, che sembra aver trovato la formula giusta: è davvero incredibile il modo in cui la squadra di Ettore Messina sia riuscita a cambiare passo dopo la crisi di inizio stagione, le vittorie contro Real Madrid e Fenerbahçe sono sicuramente i punti più alti del percorso ma bisognerebbe citare anche quella arrivata sul parquet del Partizan, forse davvero aver ottenuto il successo nel derby contro la Virtus Bologna ha sbloccato qualcosa in un gruppo che ha sempre avuto le potenzialità per fare bene.

Milano però, come già negli anni scorsi, non era riuscita a esprimersi e aveva dovuto rinunciare ai sogni di gloria, ora attenzione perché naturalmente non siamo nemmeno a metà percorso in questa Eurolega e dunque altri tempi complicati potrebbero sempre essere dietro l’angolo, tuttavia per quello che abbiamo visto nelle ultime settimane sembra che l’Olimpia possa inserirsi nella corsa alle prime posizioni e poi da lì tante cose potrebbero succedere, adesso mettiamoci nell’attesa della diretta Milano Villeurbanne per scoprire se arriverà un’altra vittoria per la banda di Ettore Messina.