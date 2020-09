Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video Nove: la finale Supercoppa (Basket)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: CHE FINALE SUPERCOPPA!

Milano Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Manuel Mazzoni e Andrea Bongiorni, si gioca presso la Segafredo Arena del capoluogo emiliano con palla a due alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 20 settembre, come finale della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Era l’epilogo più atteso per questa inedita e lunghissima edizione della Supercoppa Italiana allargata a tutte le squadre del campionato di Serie A, così arriviamo alla diretta di Milano Virtus Bologna con grandissime aspettative sulla sfida decisiva per il titolo proprio fra le due squadre considerate attualmente le più forti in Italia. Venerdì le due semifinali ci hanno detto che l’Olimpia Milano ha vinto contro Venezia soprattutto grazie a una eccellente prova della difesa (76-67), mentre la Virtus Bologna nel successo contro Sassari (88-76) ha avuto indicazioni positive soprattutto dall’attacco: potrebbe essere questa una delle chiavi tattiche della grande finale di oggi pomeriggio?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MILANO VIRTUS BOLOGNA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà garantita anche in chiaro per tutti su Nove, naturalmente canale numero 9 del telecomando, oltre che su Eurosport 2 per gli abbonati al canale tematico che ha seguito per intero questa edizione della Supercoppa Italiana e che garantisce pure la diretta streaming video tramite il servizio Eurosport Player. Da notare infine che il sito ufficiale della Lega Basket fornirà il live score della finale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SUL CANALE NOVE

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

La diretta di Milano Virtus Bologna è naturalmente attesissima: questa è la sfida che molti immaginavano come finale scudetto 2020 prima che il Coronavirus bloccasse tutto, adesso mette in palio la Supercoppa Italiana che come prestigio non è la stessa cosa ma certamente assume un valore speciale in questo periodo così particolare.

Come detto, l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina contro Venezia ha vinto con una difesa molto solida e con un Malcolm Delaney mattatore: 19 punti, un contributo determinante al momento dell’allungo decisivo, sei assist e quattro recuperi ne hanno fatto l’MVP della partita, ruolo che per la Virtus Bologna contro Sassari è stato ricoperto invece da Milos Teodosic, una garanzia in tutti i momenti più caldi della partita – e non è certamente una novità per lui.

I temi di Milano Virtus Bologna sono davvero tanti, a cominciare dalla sfida in panchina fra gli ex Messina e Djordjevic, ma soprattutto finalmente il basket italiano torna a mettere in palio un titolo: è il simbolo della ripartenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA