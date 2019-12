Diretta Bayern Monaco Wolfsburg/ Streaming video tv: Flick cerca il tris di vittorie

Bayern Monaco Wolfsburg, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, è la partita prevista sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.30 e che si disputerà e sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata della Bundesliga tedesca. Si torna subito in campo in Germania dopo il turno infrasettimanale, con i bavaresi chiamati a proseguire nella loro rincorsa alla vetta e dare seguito alla buona striscia di successi appena inaugurata e rinforzata in settimana dalla vittoria col Friburgo. Il Bayern sembra voler prolungare la fiducia al tecnico Flick, che ha rappresentato la soluzione interna per sostituire Kovac dopo l’esonero, e se la vedrà contro un Wolfsburg imprevedibile, che nello scorso weekend ha avuto successo contro la capolista Borussia Monchengladbach (ma che poi ha pareggiato con lo Schalke 04). Troppi alti e bassi hanno contraddistinto la formazione di Glasner in questo avvio di stagione, il Wolfsburg punta a confermarsi nella ribalta europea dove quest’anno si sta esibendo in Europa League, vedremo se il club di proprietà della Volkswagen riuscirà a piazzare un altro sgambetto d’eccezione contro la grande per eccellenza del calcio tedesco.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Wolfsburg, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.30 e che si disputerà presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 205 di Sky, ovvero Sky Sport Collection. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta la Bundesliga in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN WOLFSBURG

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Bayern Monaco Wolfsburg, match previsto oggi pomeriggio e che si disputerà presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sfida valevole per la diciassettesima giornata della Bundesliga tedesca. Il Bayern Monaco allenato da Flick sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Neuer; Davies, Alaba, Pavard, Kimmich; Alcantara, Goretzka, Muller; Coutinho, Lewandowski, Gnabry. Risponderà il Wolfsburg guidata in panchina da Oliver Glasner con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Casteels; Roussillon, Brooks, Knoche, Mbabu; Schlager, Guilavogui, Arnold; Brekalo, Weghorst, Joao Victor.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.10, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 10.00, mentre il successo in trasferta viene quotato 19.00. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.80, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.00.



