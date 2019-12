Diretta Friburgo Bayern Monaco/ Streaming video tv: Flick cerca il colpaccio

Friburgo Bayern Monaco, in diretta dallo stadio Schwarzwald di Friburgo in Brisgovia, è una partita valida per la sedicesima giornata della Bundesliga tedesca, che infatti prevede un infrasettimanale per poi chiudere nel weekend il girone d’andata e fermarsi poi per quasi un mese per la lunga pausa invernale che è tradizionale per la Bundesliga. Eccoci dunque a Friburgo Bayern Monaco, che si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 18 dicembre 2019, con le due squadre separate in classifica da appena due punti, 27 per il Bayern e 25 per il Friburgo, che fino a sabato era addirittura davanti. Nello scorso turno tuttavia il Bayern ha vinto per 6-1 contro il Werder Brema, mentre il Friburgo è caduto sul campo dell’Hertha Berlino. Ai bavaresi serve però un’altra vittoria, perché sono clamorosamente solo quinti in Bundesliga, proprio nell’anno in cui in Champions League sono invece arrivate sei vittorie su sei per il Bayern nella fase a gironi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Friburgo Bayern Monaco sarà garantita sul canale 203 della piattaforma satellitare, Sky Sport Football, dal momento che la Bundesliga è una esclusiva Sky. Di conseguenza, gli abbonati Sky avranno accesso anche alla diretta streaming video che sarà garantita loro tramite il servizio offerto da Sky Go tramite il sito oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI FRIBURGO BAYERN

Proviamo adesso a considerare le probabili formazioni per Friburgo Bayern Monaco. I padroni di casa allenati da Christian Streich dovrebbero scendere in campo con un 5-4-1: Flekken in porta, protetto dalla folta difesa, un quintetto nel quale potremmo vedere in azione da destra a sinistra Schmid, Gulde, Heintz, Koch e Gunter; a centrocampo ecco invece come possibili titolari Sallai, Haberer, Hofler e Holer, mentre in attacco ecco l’unica punta Petersen. Per il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick ripartiamo invece dal 4-3-3 del trionfo di sabato: indichiamo naturalmente Neuer in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Pavard, Boateng, Alaba e Davies da destra a sinistra; in mediana il terzetto composto da Goretzka, Kimmich e Thiago, infine il tridente offensivo con Gnabry e Coutinho ai fianchi della prima punta Lewandowski, anche se le alternative certamente non mancano, a partire da Muller e Perisic.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine uno sguardo al pronostico di Friburgo Bayern Monaco, che appare davvero a senso unico in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Differenza enorme e sorprendente, perché in classifica tutto sommato ci sono solo due punti di differenza e si gioca pure a Friburgo. Il segno 2 per la vittoria esterna del Bayern Monaco è quotato a 1,23, si sale poi già a quota 6,75 per il segno X in caso di pareggio, infine una vittoria casalinga del Friburgo varrebbe 11,00 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 1.



