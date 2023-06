DIRETTA BELGIO AUSTRIA/ Video streaming tv: ci sono solo due precedenti recenti (17 giugno 2023)

DIRETTA BELGIO AUSTRIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Belgio Austria ha 14 precedenti e dunque una tradizione che possiamo considerare tutto sommato buona, ma bisogna anche dire che molti di questi sono datati: soltanto due sono andati in scena nel terzo millennio, e bisogna comunque tornare al percorso di qualificazione agli Europei 2012. Dato curioso: l’Austria domina il bilancio con nove vittorie, e questi successi sono arrivati nelle prime nove sfide che vanno dal dicembre 1925 al giugno 1959. Tutte amichevoli; il Belgio si è imposto in due occasioni, nel marzo 1978 (altra amichevole) e nel marzo 2011, questa volta appunto per le qualificazioni agli Europei e nell’ultima sfida in assoluto.

Nel match di andata di quel girone, al Re Baldovino di Bruxelles, era finita con un clamoroso 4-4: Austria in vantaggio a tre minuti dal 90’, poi ribaltata da Marvin Ogunjimi e Nicolas Lombaerts ma capace di pareggiare al 93’ con Martin Harnik. Tra le vittorie austriache, spicca quella esterna per 8-1 nell’ottobre 1951: doppiette per Adolf Huber, Ernst Stojaspal e Ernst Melchior, marcature di Alfred Körner e Gerhard Hanappi. E dire che a passare in vantaggio, dopo 7 minuti, era stato il Belgio con Victor Lemberechts… (agg. di Claudio Franceschini)

Belgio Austria, in diretta sabato 17 giugno 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles, sarà una sfida valida per la terza giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Diavoli Rossi a caccia della svolta con il girone momentaneamente guidato proprio dagli austriaci, vincenti nei primi due impegni di queste qualificazioni, entrambi disputati in casa, prima contro l’Azerbaigian e poi contro l’Estonia.

Il Belgio dalla sua è partito però col botto travolgendo con un perentorio 0-3 la Svezia e vincendo anche questo scontro si porterebbe in pole position per il primo posto nel girone, con la Nazionale dei Diavoli Rossi che sta attraversando una delicata fase di rinnovamento dopo il flop nei Mondiali in Qatar. Belgio e Austria si ritrovano di fronte a Bruxelles dopo l’ultimo precedente in casa dei belgi, sempre nelle qualificazioni europee: il 12 ottobre 2010 finì con uno spettacolare 4-4.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO AUSTRIA

Le probabili formazioni della diretta Belgio Austria, match che andrà in scena allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Per il Belgio, Domenico Tedesco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Casteels; Meunier, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, Mangala; Openda, Lukaku, Carrasco. Risponderà l’Austria allenata da Ralph Rangnick con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Lindner, Lienhart, Alaba, Wöber, Posch, Schlager, Seiwald, Adamu, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic.

