DIRETTA BELGIO ISRAELE, DIAVOLI ROSSI FAVORITI

Una gara che a noi italiani ci riguarda molto da vicini. La diretta Belgio Israele vedrà affrontarsi due nazionali del Gruppo 2, lo stesso dove ci sono la Francia e naturalmente la nostra Italia. Il match si giocherà sabato 6 settembre 2024 alle ore 20:45.

Il Belgio ha mancato per l’ennesima volta la gloria nonostante diversi anni al primo posto nel ranking FIFA e una generazione d’oro che ormai sta volgendo al termine. Stavolta a tarpare le ali è stata la Francia in occasione degli ottavi di finale, decisivo l’autogol di Vertonghen all’85esimo.

Diretta Francia Italia/ Streaming video tv: classico del calcio mondiale (Nations League, 6 settembre 2024)

L’Israele invece è stata tra le squadre escluse dagli Europei 2024 complice il playoff perso a Budapest contro l’Islanda per 4-1 dopo essere stati in vantaggio grazie al rigore di Zahavi. È stata l’ottava mancata qualificazione ai campionati europei in altrettante edizioni con l’ultima apparizione internazionale data Messico 1970 con l’uscita al primo turno ai Mondiali.

Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score: Kazakhstan frena Norvegia! (6 settembre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA BELGIO ISRAELE, STREAMING VIDEO

Spiacevoli notizie per chi avrebbe voluto assistere alla diretta Belgio Israele. Il match infatti non verrà trasmesso da nessuna parte nel nostro Paese.

Questo perché in Italia nessuno si è aggiudicato i diritti della competizione tra Nazionali e dunque non ci sarà nemmeno una diretta streaming.

LE PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ISRAELE,

Adesso diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Belgio Israele. I Diavoli Rossi si schiereranno in campo con il 4-3-3. Casteels in porta, difesa a quattro composta da Castagne, Faes, De Winter e Theate. A centrocampo Saelemaekers, Onana e De Bruyne con il tridente formato da Doku, Openda e Lukebakio.

Formazioni Francia Italia/ Quote, azzurri con tante assenze (Nations League, 6 settembre 2024)

Stesso identico assetto tattico per l’Israele che tra i pali opta per Glazer. Pacchetto arretrato con Dasa, Vitor, Goldberg e Revivo a chiudere il pacchetto difensivo. Kanichowsky e Kinda le due mezzali mentre Peretz sarà il regista. Khalaili, Zahavi e Turgeman sarà il tridente.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BELGIO ISRAELE,

È arrivato il momento di analizzare le quote per le scommesse sulla diretta Belgio Israele. A partire favorita è naturalmente la Nazionale di Tedesco a 1.30 mentre il pareggio è dato a 5. La vittoria israeliana vale invece dieci volte la posta in palio.

Probabile l’ipotesi dell’Over 2.5 a 1.60 con l’Under alla stessa soglia a 2.30. Discorso invece diverso per Gol e No Gol rispettivamente a 1.90 e 1.80.