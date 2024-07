DIRETTA FRANCIA BELGIO/ Video streaming tv: una storia che dura da 120 anni! (ottavi Europei 2024, 1 luglio)

DIRETTA FRANCIA BELGIO: I PRECEDENTI

Non mancano davvero i precedenti che ci introducono alla diretta di Francia Belgio: sono tantissimi, una storia che inizia addirittura nel maggio 1904 quando le due nazionali si incrociarono in amichevole pareggiando 3-3. All’inizio i Diavoli Rossi dominavano, ma la cosa impressionante è che arrivando a 100 anni fa (novembre 1924) contiamo già la bellezza di 18 sfide, anche se bisogna dire che agli albori di questa rivalità si sono giocate solo amichevoli, favorite dalla vicinanza geografica in un periodo in cui viaggiare non era così “agile” quanto oggi. Per la prima sfida “ufficiale” dobbiamo aspettare il giugno 1938, ottavi del Mondiale: fu vittoria della Francia per 3-1.

Va poi ricordato il 5-0 dei Bleus nel girone degli Europei 1984 (Michel Platini segnò tre gol, gli altri di Alain Giresse e Luis Fernandez) e il 4-2, dopo i tempi supplementari, con cui i transalpini si presero il terzo posto al Mondiale di due anni dopo; naturalmente abbiamo anche la semifinale del Mondiale 2018, vittoria della Francia con il gol di Samuel Umtiti, e poi se vogliamo anche la semifinale di Nations League tre anni fa, sempre vinta dai Bleus che si erano imposti per 3-2, partita che rimane anche l’ultima che le due nazionali abbiano disputato prima di questo ottavo agli Europei 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FRANCIA BELGIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda le informazioni sulla diretta tv di Francia Belgio, dobbiamo indicare che l’ottavo di finale degli Europei 2024 non sarà trasmesso in chiaro: l’unica modalità per assistere alla partita sarà quindi quella di attivare l’abbonamento alla televisione satellitare, come sempre poi i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251, ricordando anche la possibilità di seguire Francia Belgio con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go.

BISOGNA SALIRE DI COLPI!

Certamente il più intrigante ottavo di finale per blasone e storia, la diretta di Francia Belgio ci farà compagnia dalle ore 18:00 di lunedì 1 luglio: per gli Europei 2024 si gioca alla Merkur Spiel Arena di Düsseldorf, come detto parliamo di una partita davvero molto interessante anche se va detto che, per quanto si è visto sino a questo momento, nessuna delle due nazionali ha pienamente convinto. Addirittura la Francia ha lasciato per strada il primo posto nel girone pareggiando contro la Polonia; vero che l’Austria ha sorpreso, ma i vice campioni del mondo in carica hanno comunque fatto appena 5 punti in tre partite e in attacco hanno fatto parecchia fatica.

Il Belgio dà la forte sensazione di essere davvero alla fine di un ciclo, e che i giovani in squadra non abbiano ancora fatto il salto di qualità internazionale: davvero troppo pochi 4 punti in un girone con Slovacchia, Romania e Ucraina, i Diavoli Rossi hanno anche rischiato di essere eliminati e forse Domenico Tedesco dovrebbe osare di più rispetto ad alcuni calciatori che potrebbero operare un salto di qualità. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Francia Belgio, che agli Europei 2024 resta comunque un appuntamento da non perdere; nell’attesa, diamo anche uno sguardo alle probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BELGIO

Potrebbero esserci poche sorprese da ambo le parti nella diretta di Francia Belgio: Didier Deschamps sulla carta si affida ai soliti noti con Saliba e Upamecano a proteggere Maignan, Koundé e Theo Hernandez schierati sulle corsie come terzini e poi un centrocampo nel quale ancora una volta dovrebbe vincere la fisicità e la capacità di recuperare palloni e strappare con il possesso, dunque Kanté e Rabiot presumibilmente in luogo di Tchouaméni, che comunque potrebbe essere la sorpresa di questo ottavo insieme a Camavinga. Davanti ecco invece Ousmane Dembélé, Griezmann e Mbappé alle spalle di Marcus Thuram; in alternativa ovviamente resta solida l’opzione Giroud.

Modulo speculare per il Belgio di Tedesco, che ritrova Lukébakio e potrebbe schierarlo a destra riportando Doku sull’altro versante; prima punta sempre Romelu Lukaku ma salgono le quotazioni di Openda, De Bruyne naturalmente il trequartista centrale con la protezione in mediana di Tielemans e Amadou Onana. Anche qui dunque le sorprese non dovrebbero trovare cittadinanza, almeno secondo le ipotesi: in difesa Faes e Vertonghen comporranno la coppia centrale che si piazzerà davanti al portiere Casteels, Castagne sarà confermato a destra e ancora una volta Theate vincerebbe il ballottaggio con De Cuyper a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE FRANCIA BELGIO

Parlando ancora della diretta di Francia Belgio dobbiamo indicare il fatto che, secondo le giocate pervenute all’agenzia Snai sull’ottavo degli Europei 2024, i Bleus sono la nazionale favorita questa sera: il segno 1 per la vittoria della Francia porta in dote una vincita che ammonta a 1,90 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre il successo del Belgio regolato dal segno 2 ha un valore pari a 4,75 volte la vostra giocata. Il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, con questo bookmaker vale un guadagno corrispondente a 3,20 volte la somma investita.











