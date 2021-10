Diretta/ Benetton Edimburgo streaming video tv: Treviso per il bis (rugby)

Benetton Edimburgo, in diretta alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 2 ottobre 2021, dallo stadio Comunale di Monigo (Treviso), è la partita valida per la seconda giornata dello United Rugby Championship 2021-2022, competizione che ha cambiato nome rispetto alla scorsa edizione ma di cui la Benetton Treviso è campione in carica, il trionfo internazionale più significativo di sempre per il rugby italiano nel campionato a sedici squadre che riunisce Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica.

Anche la difesa del titolo è iniziata con il piede giusto, dunque arriviamo alla diretta di Benetton Edimburgo sulla scia della vittoria ottenuta settimana scorsa dalla Benetton Treviso contro i sudafricani Stormers di Città del Capo. Il cammino naturalmente è ancora lunghissimo, ma conforta averlo iniziato con un successo. Attenzione però agli scozzesi: Edimburgo ha cominciato vincendo 26-22 contro i gallesi Scarlets, oggi dunque a Monigo sarà una partita sicuramente di livello quella che ci attende in Benetton Edimburgo…

DIRETTA BENETTON EDIMBURGO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benetton Edimburgo sarà garantita sul Canale 20 di Mediaset in chiaro per tutti, ottima notizia per gli appassionati italiani di rugby. Inoltre, ricordiamo che Mediaset garantirà anche la diretta streaming video dei match dello United Rugby Championship su Infinity.

DIRETTA BENETTON EDIMBURGO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Benetton Stormers, rievochiamo ancora una volta che cosa era successo nella scorsa edizione. Era stata varata per adattarsi al Covid la formula del Pro14 Rainbow Cup, due tornei separati per le dodici squadre europee e per le quattro sudafricane con una finalissima poi per laureare i campioni. La Benetton grazie a quattro vittorie più un pareggio su cinque partite vinse il girone europeo con 22 punti e si qualificò per la finalissima contro i Bulls, vincitori invece del torneo sudafricano.

L’ultimo atto, sabato 19 giugno scorso a Monigo davanti a 1250 spettatori consentiti dalle norme anti-Covid, scrisse la storia del rugby italiano con il successo della Benetton con un perentorio successo per 35-8. Cinque mete trevigiane contro una sola per la squadra di Pretoria furono il verdetto di una partita dominata, la Benetton Treviso è adesso chiamata a cercare di confermarsi ai massimi livelli. Come detto, il debutto è stato positivo, adesso però bisogna cercare di sfruttare nel migliore dei modi questo doppio turno casalingo…



