Diretta/ Benevento Brescia streaming video tv: match salvezza (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO BRESCIA: PUNTI PESANTI!

La diretta Benevento Brescia, in programma sabato 18 febbraio alle ore 14:00, racconta di una sfida salvezza fondamentale tra giallorossi e biancoazzurri. I campani sono reduci da quattro sconfitte consecutive più il pareggio di Cosenza di metà gennaio subito verso la fine. Difficile fare peggio si potrebbe pensare e invece il Brescia è riuscito in questa triste impresa: le Rondinelle hanno perso tutte le ultime cinque gare.

Al netto di cosa si potrebbe pensare, giocare in casa per il Benevento è deleterio. A raccontare sono i punti: nonostante un pubblico come quello del Vigorito sempre molto caldo, i giallorossi sono l’unica squadra in tutto il campionato di Serie B a non aver raggiunto la doppia cifra di punti. Sono infatti solamente nove in dodici partite, la peggior squadra tra le mura amiche. C’è grande differenza tra casa e trasferta pure per il Brescia che si passa sei punti tra quelli raccolti in gare interne rispetto a quelli in esterna, dove in undici gare ha raccolto solo nove punti.

BENEVENTO BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Brescia è visionabile su Sky grazie all’abbonamento denominato pacchetto Calcio, altra app è DAZN, egualmente in fattore abbonamento diviso in annuo o mensile per la fruizione dei diritti di visione.

Per quanto riguarda la visione della diretta Benevento Brescia in streaming video, è Helbiz la piattaforma incaricata o in alternativa su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, circoscritto ai clienti delle relative emittenti

BENEVENTO BRESCIA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Benevento Brescia vedono i campani utilizzare il modulo calcistico 3-5-2 e gli avversari lombardi schierarsi con la tattica 4-3-3. Paleari incanta la porta delle Streghe A proteggere la prima area il tridente composto da Veseli braccetto di destra, Leverbe come difensore centrale e braccetto sinistra Tosca. Nel nervo centrale operano Improta, Karic, L’equilibratore Acampora, Tello e a chiudere in posizione mancina, Foulon. Chiamati a segnare le due punte di peso La Gumina e Simy.

Andrenacci tra i due pali biancoazzurri, difesa relegata al quartetto Bisoli, Papetti, Adorni e Mangraviti.

Metà campo in balìa della mezzala destra Bjorkengren, il pallino del gioco tra i piedi di Van de Looi, e l’interno di centrocampo Galazzi. Medesima componente numerica per l’offensiva triade Listkowski, Bianchi, Ndoj.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Benevento Brescia vede favorito il segno 1. Secondo Snai, la quota della vittoria del Benevento vale esattamente due volte la posta mentre la vittoria della Leonessa sta a 3.80. Il pareggio è a 3.15.

Il segno Gol che significa che entrambe le squadre devono fare almeno una rete è a 1.90, dieci centesimi in più del No Gol. L’Over 2.5 non sembra così probabile a giudicare da una quota di 2.20 contro gli 1.60 dell’Under.

